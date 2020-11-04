نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل المقطوعة| توقع صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يظل سؤال متى تنزل المقطوعة من أكثر الأسئلة التي يسألها الملايين من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية هذه الأيام سواء في محرك البحث “جوجل” أو مواقع التواصل الإجتماعي، فالمساعدة المقطوعة هي أحد أبرز البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من أجل تقديم المساعدة للآلاف من الأسر السعودية التي تعاني من تغير الأوضاع الإقتصادية في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار السلع مؤخراً ولذلك كان لمقطوعة الضمان الإجتماعي دور كبير وهام في الوقوف بجانب المواطن محدود الدخل الذي لا يستطيع مواجهة هذه الظروف الإقتصادية بمفرده، وفي إطار اهتمامنا بالمساعدة المقطوعة كنا قد وضحنا لكم من قبل كيفية الإستعلام عن المقطوعة برقم الهوية، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنتطرق إلى توضيح موعد صرف المساعدات المقطوعة لهذا العام إلى جانب أبرز الشروط اللازمة للتسجيل فيها، فتابعونا.

متى تنزل المقطوعة

يشغل سؤال “متى تنزل المقطوعة” بال الكثير والكثير من الجمهور السعودي هذه الفترة، وفي إطار اجابتنا على هذا السؤال نود توضيح حقيقة الأمر بأنه منذ إنطلاق المساعدات المقطوعة ولم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد ثابت لها، ولذلك تُعلن الوزارة عبر موقعها الرسمي بموعد إيداع المبالغ النقدية للمساعدة المقطوعة في حسابات المواطنين المستفيدين والمنطبقة عليهم الشروط، وفور إعلان الوزارة للموعد الرسمي سوف نعلمكم به في الحال.

توقع موعد صرف المقطوعة

منذ بداية العام الجديد وكثرت الأسئلة والإستفسارات من ملايين المواطنين السعوديين حول الموعد الرسمي الذي تنزل فيه مبالغ المساعدة المقطوعة للمستفيدين والمستحقين في حساباتهم البنكية، ويُمكنكم معرفة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة عبر الرابط المظلل، وحتى هذه اللحظة لم تصدر أي أخبار بشأن تحديد الموعد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فهي الجهة المسئولة عن تحديد الموعد، ونتوقع صرف المساعدات المقطوعة خلال الفترة القليلة القادمة.

شروط المساعدة المقطوعة

يبلغ الحد الأقصى لإجمالي المساعدات المقطوعة للفرد سنوياً 30 ألف ريال سعودي، ولكي تستطيع الإستفادة من هذه المبالغ يجب اولاً ان تتحقق فيك كافة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهي:

لا يجوز امتلاك المواطن المتقدم للمقطوعة سجل تجاري.

لا يجوز أن يقل عمره وقت التقدم عن 35 عام.

لا بد أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المواطن ضمن محدودي الدخل.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

نقدم لكم الآن خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بطريقة سهلة، فقط اتبع الآتي:

استعلام عن المقطوعة برقم السجل

نود التوضيح إلى أنه هناك طريقة أخرى للإستعلام عن المساعدة المقطوعة بخلاف رقم الطلب حيث يُمكن الإستعلام عنها بإستخدام رقم السجل المدني، فقط اتبع الخطوات التالية: