نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفالة بالسعودية بداية من 14 مارس لتحسين العلاقة التعاقدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفالة في السعودية ، في مبادرة جديدة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن إطلاق الوزارة لمبادرة جديدة من شأنها إلغاء نظام الكفالة، واستبداله بتعاقد أو عقد عمل، يخضع لضوابط وشروط منظمة، بين كل من صاحب العمل والوافد، بما يضمن تحسين العلاقات بين أصحاب العمل في المملكة، والعاملين الوافدين إلى أرض السعودية.

إلغاء نظام الكفالة

صرح عددًا من المصادر الموثوقة والمسؤولة داخل المملكة العربية السعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سوف تعلن في غضون أيام قليلة، عن ضوابط مبادرتها المنظمة للعمل بين الوافدين وأرباب العمل من أبناء المملكة، والتي كانت من المزمع إعلانها اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر من عام 2020م/ 1442 هـ.

تستهدف مبادرة وزارة الموارد البشرية، تحسين العلاقات بين الوافدين وأصحاب الأعمال، وأنها تعني رسميًا إلغاء نظام الكفيل في السعودية 1442 هـ، وذلك بعد أن تم العمل بهذا النظام، لفترة لا تقل عن سبعة عقود كاملة.

موعد تطبيق إلغاء الكفالة في المملكة

كان من المقرر أن يتم الإعلان عن ضوابط مبادرة الموارد البشرية، والتي تحكم العلاقات بين الوافد وصاحب عمله، غدًا الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020م، إلا أن الوزارة قد قررت تأجيل الإعلان عن المبادرة قليلًا، حتى يتم الانتهاء من إعداد كافة تفاصيل المبادرة، بالإضافة إلى دعوة وسائل الإعلام الدولية لتغطية هذا الحدث، والذي من شأنه وضع حياة ومعيشة وعمل الوافد إلى المملكة، تحت أنظار الحكومة السعودية، بما يحقق الهدف منها، ويوفر لهم كل ما يحتاجونه من خدمات.

على أن يتم تطبيق ما سوف يتم الإعلان عنه من ضوابط، في النصف الأول من العام المقبل 2021م، بداية من شهر مارس 2021م القادم.

المستفيدون من إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2020

من المقرر أن تلك المبادرة الحديثة، يستفيد منها عددًا كبيرًا من الوافدين، العاملين على أرض المملكة العربية السعودية، بما يعادل أكثر من 10 ملايين من الوافدين.

وهي ليست المبادرة الوحيدة الحديثة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإنما هي واحدة من عدد من المباردات التي تهتم بها الموارد البشرية، بهدف تحسين معيشة الوافدين والاهتمام بشؤونهم، مثل المباردات المتعلقة بتوفير السكن لهم، وكذلك الترفيه.

تحديث| بنود مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

واحدة من أبرز مبادرة الموارد البشرية في السعودية لعام 2020م، وتستهدف بناء سوق عمل يعتمد على الكفاءات، مع تطوير بيئة عمل، حيث توفر لكافة الوافدين العاملين في القطاع الخاص، الخدمات التالية:

حرية التنقل الوظيفي.

تطويرات مهمة، في آليات الخروج والعودة.

الخروج النهائي من المملكة.

وتدخل المبادرة التي تستهدف إلغاء نظام الكفالة في السعودية 2020، حيز التنفيذ والجدية بداية من شهر مارس المقبل، بما يضمن حقوق طرفي التعاقد بالعدل.

أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص