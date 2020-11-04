نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مره فرد الشعر بدون مواد كيماويه وفي ١٠ دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب السيدات في الحصول على شعر مفرود وناعم لأن ذلك من أهم علامات الجمال عند السيدات ومل السيدات من استخدام مستحضرات التجميل التي لا تجدي نفعاً وهذا ما دفعنا لنقدم إليكم وصفات طبيعية لفرد الشعر.

وصفات طبيعية لفرد الشعر:

1- الزيوت الساخنة:

تعتبر الزيوت الساخنة من أسهل الطرق التي يعتمد عليها في فرد الشعر وترتيب وإليكم في السطور الآتية المكونات المستخدمة:

• اختيار زيت من الزيوت الطبيعة كزيت جوز الهند والزيتون والسمسم.

• مشط من أسنان واسعة.

• إناء أمن.

• منشفة.

خطوات التحضير:

• يتم تسخين الزيت في الميكروويف لمدة عشرين ثانية.

• يتم وضع الزيت الدافئ على الشعر والاستمرار في التدليك لمدة ربع ساعة.

• يتم تمشيط الشعر للتأكد من توزيع الزيت عليه بصورة متساوية.

• يتم وضع غطاء على الشعر باستخدام فوطة مبللة.

• يتم غسل الشعر باستخدام شامبو خفيف.

• تمشيط الشعر المبلل بعد ما يتم غسله باستخدام مشط يحتوي على أسنان واسعة ويتم ترك الشعر لحين أن يجف بصورة طبيعية.

2- حليب جوز الهند والليمون:

المكونات:

• ربع كأس من حليب جوز الهند.

• ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات التحضير:

1- يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض ويتم تركه على الشعر لليلة كاملة.

2- يتم تطبيق الخليط على الشعر بداية من الجذور لحين الأطراف.

3- يتم تركه على الشعر لمدة 30 دقيقة.