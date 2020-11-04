نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على تمويل مليون ونصف ريال مع تمويل إضافي منفصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سواء كنت مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، أو سواء كنت موظف حكومي أو موظف قطاع خاص، أو عسكري، أو متقاعد، يمكن لك الآن الحصول على تمويل شخصي بقيمة 1.500.000 ريال سعودي بإجراءات ميسرة وبسيطة، حيث يوفر لك البنك الأول في المملكة إمكانية الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية، وذلك بعد الإطلاع على كافة الشروط المطلوبة، وتوفير كافة المستندات التي يطلبها منك البنك، والتي من بينها صورة من الهوية الوطنية، أو هوية مقيم للمقيمين في المملكة.

البنك الأول واحداً من أبرز البنوك الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر من البنوك المعتمدة والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي في المملكة، ويوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية، بما فيها خدمة فتح الحسابات، أو خدمة الحصول على تمويل شخصي، وإمكانية الحصول على تمويل إضافي، بالإضافة إلى التمويلات العقارية، وحلول تمويلية أخرى مختلفة تفيد العديد من الفئات، سواء موظفي الدولة، أو موظفي القطاع شبه الحكومي، أو العسكريين، والمتقاعدين أيضاً.

تمويل البنك الأول الشخصي

سواء كنت تسعى لشراء سيارة جديدة بأحدث موديل، أو ترغب في سداد كافة الرسوم الدراسية الخاصة بأبنائك، أو تبحث عن فرصة استثمارية كبيرة، يوفر لك البنك الأول خدمة الحصول على منتج تمويلي، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، علماً أنه يمكن الحصول على المنتج التمويلي ليصل إلى مليون ونصف ريال سعودي، بعد تقديم كافة الأوراق والوثائق التي يطلبها البنك بعد تعبئة نموذج التقديم.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الأول

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على إعادة التمويل بعد سداد 20 % من قيمة التمويل الأول.

الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

في حالة الوفاة لا قدر الله يتم الإعفاء من باقي المديونية.

الحصول على موافقة فورية بعد تقديم الطلب.

يمكن الحصول على تمويل إضافي منفصل.

تصل فترة سداد المديونية إلى 5 سنوات.

إمكانية شراء المديونية.

شروط الحصول على التمويل

لموظفي القطاع الحكومي، شبه الحكومي، والعسكريين، يجب أن يكون الحد لأدنى للراتب 5000 ريال، وأن يكون العمر من 18 عاماً إلى 60 عاماً، ولا يشترط في هذه الفئة حد أدنى لمدة الخدمة في الوظيفة، ولموظفي القطاع الخاص يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 8000 ريال سعودي، وأن يكون العمر من 21 عاماً إلى 60 عاماً، وبحد أدنى لمدة الخدمة في الوظيفة الحالية ثلاثة أشهر، وهناك أيضاً بعد المتطلبات للمقيمين ويمكن الإطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية للبنك.

الوثائق المطلوبة للحصول على منتج التمويل الشخصي

تعبئة نموذج طلب التمويل.

صورة من الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم وجواز السفر للمقيمين.

شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل.

نموذج تحويل الراتب.

التقديم على تمويل البنك الأول

أتاح البنك الأول من خلال البوابة الإلكترونية، إمكانية التقديم إلكترونياً على المنتج، وذلك بعد أن يكون العميل مستوفي كافة الشروط، وذلك من خلال التوجه إلى تمويل البنك الأول، ومن ثم تعبئة نموذج الطلب التي يحتوي على الاسم، رقم الجوال، رقم الهوية، جنسية العميل، قطاع التوظيف، الراتب الشهري للعميل، والمدينة المقيم بها، علماً أن البنك الأول يوفر إمكانية الحصول على تمويل عقاري بجانب التمويل الشخصي، وإمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية.