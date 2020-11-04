نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة أو الهوية عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية أحد أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين والمقيمين بأراضي المملكة، وقدمت الدولة الكثير من الخدمات الهامة التي تتم عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو رقم الهوية أو رقم المخالفة أو رقم الإقامة، ويتم الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية “أبشر”، ونستعرض معكم جميع الطرق المختلفة للاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر عدة طرق وعن طريق الموقع الإلكتروني “أبشر”، حيث أنه موقع من أهم المواقع التي تحمل كافة المعلومات عن الزيارات والإقامة وأيضاً المخالفات المرورية، ويتم التعامل معه بصورة سهلة وميسرة بالدخول إليه عبر الرابط المباشر الخاص به، ومن ثم التسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة السر ثم اختيار البيانات الخاصة بالاستعلام، عن طريق اختيار طريقة الاستعلام سواء برقم الإقامة أو رقم اللوحة أو رقم الهوية أو رقم المخالفة، وفيما يلي نتعرف معاً عن الطرق المختلفة للاستعلام بطريقة مفصلة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يتم الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية عن طريق موقع وزارة الداخلية الرسمي، ويتم عبر الخطوات التالية:

الدخول أولاً إلى موقع وزارة الداخلية. كتابة رقم الهوية بشكل سليم، ثم نتبعه بكتابة رمز المستخدم المتخصص بموقع وزارة الداخلية. ننقر فوق كلمة “عرض”. سوف تظهر العديد من الخانات متطلبه إدراج كافة البيانات المطلوبة. بعد كتابة كافة البيانات سوف تظهر جميع المخالفات في الفترات السابقة والحالية بالوقت والمكان، ثم قيمة الغرامة المالية لكل مخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يتم الاستعلام برقم اللوحة عبر الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع “أبشر“.

ننقر فوق “خدمات المرور”.

ننقر على “الصفحة الرئيسية”.

نقوم باختيار “استعلام المخالفات”، ثم الضغط على كلمة “التالي” أو “الباقي”.

يستطيع المستعلم بعد ذلك البحث عن مخالفاته وستظهر رخصة القيادة الخاصة به وكافة الخدمات التي تشمل المخالفات والاستعلام عنها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

يمكن أيضاً الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة كالتالي:

الدخول إلى موقع “أبشر الإلكتروني“. النقر فوق “تصنيف خدمات المرور” بالصفحة الرئيسية. النقر فوق “الاستعلام عن المخالفات”. كتابة رقم المخالفة بشكل سليم، ثم النقر فوق “باقي البيانات” ومن ثم يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية عن طريق رقم المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن المخالفات برقم الإقامة، إذا اتبعتم الخطوات التالية بشكل صحيح: