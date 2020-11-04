نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب في المملكة من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث اليوم الكثير داخل المملكة العربية السعودية على تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب. حيث يواجه كثير من العاملين مشكلة في الشركات حيث ترفض تحويل الراتب للموظفين عند حصولهم على قرض، ولهذا جاءت بعض البنوك بتقديم خدمة تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل ،وجاء علي رأس هذه البنوك “بنك الراجحي” حيث يعد واحد من أهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم العديد من القروض والخدمات المميزة، وسوف نتعرف في هذه المقالة على التمويلات الشخصية وشروط الحصول عليها من المصرف الراجحي السعودي. ويقوم المصرف بمساعدة المواطنين من خلال الخدمات التمويلية والقروض وقد تصل إلي ٢ مليون ريال سعودي وبأقساط بسيطه.

أنواع تمويلات بنك الراجحي

يتيح بنك الراجحي الكثير من التمويلات للتسهيل على المواطنين والمقيمين في المملكة وتتمثل هذه القروض في:

التمويل الشخصي: ويعد أهم وأفضل حلول التمويل والخيار الأفضل لتحقيق الأحلام.

تمويل وطني المرن: يقدم للعملاء المقبلين علي التقاعد، فيمكن لأي شخص موشك علي التقاعد الحصول علي تمويل شخصي وتمويل وطني المرن.

تمويل بضمان العقار: إذا كنت تمتلك عقار سواء شقه أو قطعة أرض أو ما إلي ذلك وتريد الحصول علي تمويل شخصي، يقدم لك المصرف الراجحي الحصول علي تمويل بضمان العقار.

تمويلك حتي العاشرة مساءً: يتيح المصرف الراجحي بتقديم طلبك من 9 صباحاً حتي 10 مساءً في فروع صلة وصالات عرض المصرف، وحتي 5 مساءً في جميع فروع مصرف الراجحي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي

لكي تحصل على تمويل الراجحي لابد من توافر بعض الشروط التي وضعها بنك الراجحي، والشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن لا يصل عمره إلي 60 عاماً. ألا يقل راتبه الشهري عن 5000 ريال في القطاع العام، ولا عن 7400 في القطاع الخاص. ألا تقل مدة العمل عن 3 شهور في القطاع العام، و6 للقطاع الخاص. إذا كان القرض لشراء شقه، تكون مدة التعاقد 20 عاماً. إذا كان من أجل شراء فيلا بهدف السكن يتم صرف 82 ضعف الراتب. وإذا كان التمويل من أجل شراء قطعة أرض، يشترط أن تكون مساحتها لا تقل عن 200 متر. أن يتعهد العميل بسداد الأقساط بشكل منتظم، ويتحقق هذا الشرط من خلال الموافقة على تحويل الراتب من خلال البنك. لا يقل الاستقطاع البنكي الشهري من الراتب الخاص بالمقترض عن 33%.

بالإضافة إلى هذه الشروط، فيمكن للبنك أن يقوم بفرض العديد من الشروط التي يريد أضافتها للشروط الأساسية علي المفترض من المقيمين الراغبين في هذا التمويل، حسب تقيم البنك لحاله المالية والوظيفة لطالب القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

تعمل جميع برامج بنك الراجحي علي دراسة الهيئة الشرعية وتوافقها مع أحكام الشرعية الإسلامية، ويمكنك الحصول على التمويل لفترة استحقاق تصل إلي 60 شهر، ولكي تحصل علي تمويل الراجحي لابد من أعداد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تشمل:

استمارة التسجيل وتقديم الطلب.

خطاب تحويل الراتب.

هوية المتقدم بالطلب.

التكلفة الشهرية 900 ريال سعودي، والدفع 60 شهر.

رسوم بقيمة 500 ريال سعودي.

يتطلب صندوق بريد ورمز بريدي.

إثبات سكن سواء (فاتورة الكهرباء أو مياه أو الهاتف الأرضي).

في حالة تذبذب الراتب يتطلب قسائم اخر 6 شهور.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

سنعرض مجموعه من الخطوات لتقديم طلب تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب من مصروف الراجحي، وعليك اتباعها بشكل صحيح كالتالي:

أولاً عليك الدخول على رابط بنك الراجحي.

اختر طلب التمويل الشخصي.

قم باختيار تقديم طلب.

أملئ البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف والراتب الشخصي في الطلب.

ثم قم بحفظ الطلب.

وسوف يصلك الرد من البنك الراجحي بالقبول أو الرفض في خلاص 30 دقيقه.

مميزات الحصول على قرض من البنك الراجحي السعودي

تتمثل مميزات مصرف الراجحي كالآتي:

يقدم تمويلات بدون كفيل أو تحويل راتب.

قد تصل فترة السداد إلى عشر سنوات.

يمكن أن تصل ال تمويلات دون كفيل إلى 50000 ريال سعودي.

يعمل المصرف بضوابط الشريعة الإسلامية.

يعمل علي بيع اسهم العميل بالتقسيط ويمنحه حرية التصرف بها.

يعمل التمويل على مضاعفة الراتب الشهري للموظف في القطاع الحكومي إلي 30 ضعف، كما يعطي فترة سماح للموظف يمكن أن تصل إلي 96 شهر.

كما يعمل أيضاً على مضاعفه الراتب الشهري الخاص بالموظف في القطاع الخاص إلي 25 ضعف، كما يعطي فترة سماح تصل إلي 84 شهر.

الحصول على تمويل شخصي طويل الأجل بدون كفيل

يعتبر أيضاً من مميزات التمويل في المصرف الراجحي أنه يقدم ال تمويلات طويلة الآجل؛ بسبب الأزمة التي تتعرض لها البلاد فيأتي بنك الراجحي بمساعدة كل من يريد تحقيق حلمه في فتح مشروع أو تسديد أقساط أو الزواج في بساطة أو تجديد أثاث منزلك، كما يساعد مصرف الراجحي في ترك حرية اختيار مبلغ التمويل الذي يرغب به العميل. فذلك التمويل يعتبر من اهم التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي، حيث يوفر العديد من الخدمات التمويلية بدون كفيل بفترات سداد طويلة وميسرة تصل إلي 10 سنوات، حيث يبحث الكثيرين عن تمويل شخصي تتناسب مع ظروفهم. وأيضاً تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وينتهي بنا الحديث هنا ونرجو أن نكون قدمنا في هذا المقال الإفادة والمعلومات المطلوبة للتقديم علي التمويل الشخصي. ونكون قد وفينا بكل الأوراق المطلوبة والشروط للحصول على القرض الشخصي للمقيمين بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم طلب الحصول على القرض.