نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية طريقة الحصول عليه وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية ، يعد من أحد منتجات بنك التنمية الاجتماعية الذي يسعى دائماً في تحسين مستوي معيشة المواطن السعودي وتحقيق مصدر دخل إضافي له ليساعده في مواجهة أعباء الحياة، ويقوم بنك التسليف عبر منتج نفاذ بتقديم تمويلات في صورة مادية أو عينية تصل قيمتها إلى 150 ألف ريال، ومن بينهما تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية الجديد لتوفير فرص عمل في مجال النقل التشاركي أو النقل المدرسي أو الأجرة أو عن طريق شركتي أوبر وكريم، واليوم وفي هذا المقال سوف نتعرف على قرض السيارة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية وما هي الشروط الواجب توافرها وطريقة الحصول عليه.

مميزات تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية

يتميز تمويل السيارات المقدم من بنك التنمية بسهولة إجراءاته لتسهيل الحصول عليه.

كما يعتبر قرض السيارة مقدم عن طريق برامج التمويل الخاصة بمحدودي الدخل أو الدخل المنخفض.

كما يقوم البرنامج بتقديم تسهيلات خاصة بطريقة تسديد أقساط التمويل.

ما هي قيمة قرض السيارة

تختلف قيمة تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية حسب طبيعة أستخدام السيارة في مجال النقل وهي:

تكون قيمة الحد الأقصى لتمويل السيارة في مجال السيارات الأجرة يصل إلى مبلغ مائة ألف ريال.

تكون قيمة الحد الأقصى للسيارات الملاكي والتي سوف تستخدم في نقل الركاب كالأجرة عن طريق شركتي أوبر وكريم أو ما يشابههم يصل إلى مبلغ مائة وخمسون ألف ريال.

بالنسبة للسيارات التي سوف تعمل في مجال النقل المدرسي يكون قيمة الحد الأقصى للتمويل مائتي ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارة

الهوية الوطنية سارية المفعول للراغب في الحصول على التمويل.

العنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم.

رقم الهاتف الجوال المسجل على منصة أبشر.

رخصة السياقة للحصول على تمويل مركبات النقل التشاركي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارات

أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية سواء كان من الرجال أو السيدات.

يجب أن يكون عمر طالب التمويل 21عاماً ولا يزيد عن الستون عاماً.

يجب على طالب تمويل السيارات الحصول على وثيقة العمل الحر بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات.

يجب أن لا يكون المتقدم مديناً لبنك التنمية الاجتماعية بأي تمويلات أخرى.

يجب أن لا يكون المتقدم متعثراً وإن كان متعثراً يجب ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني عن ثلاثون ألف ريال.

يجب أن يقدم طالب التمويل كافة الضمانات المقبولة لدى بنك التسليف.

يجب التأمين على المركبة في حالة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.

طريقة الحصول على تمويل السيارات بنك التنمية

يمكنك الحصول على تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية إلكترونياً عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي أو عن طريق زيارة أحد فروع البنك حتى تتم مراجعة الطلب بشكل دقيق لمدة لا تقل عن شهر.

إلكترونياً عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي أو عن طريق زيارة أحد فروع البنك حتى تتم مراجعة الطلب بشكل دقيق لمدة لا تقل عن شهر. يكون للبنك كافة الحقوق في طلب أي معلومات ائتمانية من طالب التمويل.

يكون البنك غير مسئول عن دفع أي تعويضات مادية في حالة عدم دفع طالب التمويل قيمة مبلغ التأمين.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بعرض كافة تفاصيل الحصول على كل ما يخص الحصول على تمويل السيارة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية المقدم عن طريق برنامج نفاذ لأصحاب الدخل المحدود أو المنخفض، وذلك لمساعدة تلك الأسر في تحسين دخلهم سواء عن العمل في المجال الحر بالسيارة أو في نشاط نقل المدارس أو حتى في مجالي الأجرة عن طريق شركتي أوبر وكريم في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أيضاً أن بنك التنمية يقوم على تقديم كافة أنواع التمويلات الميسرة لعملاؤه.