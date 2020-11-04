نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة الكهرباء السعودية أون لاين عبر تطبيق الـ ALKAHRABA في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام فاتورة الكهرباء السعودية أونلاين عبر تطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية، أو من خلال خدمة الرسائل الإلكترونية، أو عبر تسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء، أصبح مُتاحًا على مدار الساعة، وذلك تماشيًا مع رؤية الشركة الاستراتيجية في التيسير على المواطنين في الحصول على كافة خدماتها إلكترونيًا، بعد وقف طباعة الفواتير ورقيًا، كما يمكنكم الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية التي تزود المشترك فيها بإشعارات دورية بصدور الفاتورة الخاصة بهم، فضلاً عن تذكيرهم المستمر باقتراب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد أو إشعار باستلام سداد الفاتورة والإرشادات التوعوية المستمرة التي تُصدرها.

استعلام فاتورة الكهرباء السعودية أون لاين

​وبالفعل يمكن لكل مشترك من استعلام فاتورة الكهرباء السعودية أون لاين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عبر تطبيق الكهرباء للهواتف

وفي إطار التيسير على المواطنين، وتماشيًا مع ثورة الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيقها الخاص للجوالات، حمل اسم ALKAHRABA، ويمكن العميل من الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها عن طريق رقم الحساب بعد تحميله وتثبيته على الجوال الخاص بك، وتمكنه أيضًا من الاستعلام عن حالة الطلب واستعراض مكاتب الخدمات وطريقة الوصول إليها في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة لعرض المعلومات العامة الخاصة بالمشترك والتقديم على عداد جديد، وتقديم الشكاوى والتظلمات، وأخيرًا إمكانية التسجيل في خدمة رسائل الجوال القصيرة للفاتورة الإلكترونية.

خدمات إضافية يمكنك الحصول عليها

كما يمكنك من خلال تطبيق الكهرباء الخاص بك من الحصول على خدمات الحساب المختلفة ونقل الملكية الخاصة بالعداد، بالإضافة للاستفادة من خدمات حساب لا يخصني التي تتعلق بخدمة الإبلاغ عن حساب لا يخص المشترك، ويمكنك أيضًا الاشتراك في خدمة طلبات حجز المواعيد وطلبات الفواتير، بجانب عرض خطة الأقساط واستعراض طلبات وبلاغات المشترك، واستعلام فاتورة الكهرباء السعودية أون لاين.

رابط تحميل تطبيق الـ ALKAHRABA

أما عن رابط تحميل تطبيق الكهرباء عبر منصات الهواتف الذكية المختلفة، فيتم تحميل عبر الروابط التالية:

رابط التحميل لهواتف: الأندرويد. رابط التحميل لهواتف: الآيفون .

مميزات خدمة الفاتورة الثابتة

ومن ناحية أخرى، دعت الشركة السعودية للكهرباء، عملائها، للاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة، من أجل الاستمتاع والحصول على المميزات التي توفرها، دون الحاجة إلى دفع القيمة شهريًا، والتي تتمثل في: