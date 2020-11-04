نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي يبدأ من 50 ألف ريال حتى مليون ريال سعودي بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية توفر الكثير من الحلول التمويلية المختلفة، سواء لموظفي القطاع الخاص، الحكومة، متقاعدي التأمينات الاجتماعية، ومتقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد، من بينها البنك السعودي للاستثمار، الذي يعد واحداً من أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، الذي يقع تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ويوفر البنك مجموعة كبيرة من التمويلات الشخصية والاستثمارية، وحلول تمويلية للعقارات، وأخرى لتأجير السيارات.

أبرز الحلول التمويلية التي يقدمها البنك السعودي للاستثمار، هو التمويل الشخصي للمتقاعدين، وبحسب الموقع الرسمي للبنك، فإن المنتج التمويلي للمتقاعدين يقدم لهم فرصة الحصول على مبلغ مالي بإجراءات ميسرة، وتبدأ قيمة التمويل من 50.000 ريال سعودي، ويصل إلى مليون ونصف ريال، وفق بعض الضوابط والشروط التي يحتاج لها البنك، حيث يمنحك المنتج إمكانية السفر حول العالم، دعم مشروعاتك الخاصة، والعديد من الخيارات الأخرى.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على عادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة.

يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد زيادة راتبك الشهري.

يتم الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

لا حاجة لوجود كفيل.

الحصول على التمويل في نفس اليوم بعد تقديم كافة المستندات.

مدة سداد التمويل تصل إلى 5 سنوات.

يوفر البنك خيار تحويل الرصيد من بنك آخر إلى البنك السعودي للاستثمار.

وذلك أعلن البنك السعودي للاستثمار من خلال موقعه الرسمي أن هذا المنتج يستفيد منه المتقاعدين السعوديين فقط، على أن لا يقل عمر العميل عن 38 عاماً هجرياً، ولا يزيد عمره عن 65 عاماً عند موعد سداد آخر قسط، كذلك يوفر البنك مزايا قيمة عند الحصول على المنتج، من بينها الحصول على بطاقة ائتمانية، والحصول على نقاط واو، ويضمن لك البنك الحصول على مبلغ التمويل الشخصي في نفس اليوم في حال إكمال كافة الإجراءات والأوراق.

المستندات المطلوبة

تعبئة نموذج طلب التمويل.

صورة من الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

كشف حساب بنكي للآخر ثلاثة أشهر موضح بهم الراتب، على أن يكون مختوم من البنك الآخر.

خطاب إخلاء طرف من البنك الآخر ساري الصلاحية.

في حال إن كنت متقاعد حكومي يجب إحضار خطاب تعريف راتب من المؤسسة العامة للتقاعد.

في حال إن كنت متقاعد قطاع خاص يجب إحضار خطاب تعريف راتب من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

خطوات التقديم على التمويل التقاعدي

يمكن التقديم على التمويل التقاعدي من خلال البوابة الإلكترونية للبنك السعودي للاستثمار بشكل إلكتروني، وأتاح البنك التقديم من خلال رابط التقديم على التمويل التقاعدي، ويمكن التقديم إن كنت عميل حالي لدى البنك السعودي للاستثمار، أو تقديم الطلب في حال إن كان ليس لديك حساب بنكي لدى السعودي للاستثمار، وبعد اختيار الأنسب لك تقدم بتقديم الطلب وكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والتي تحتوي على الاسم، رقم الهاتف، رقم الهوية، وغيرها من البيانات.