نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع بورصة الذهب اليوم في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بورصة الذهب في وقتنا الحالي أصبحت من إهتمامات التجار والمستثمرين وحتى المواطنين العاديين ليس فقط لشراء الذهب بسبب الزواج ولكن الذهب أصبح الان هو الأمان للكثيرين، بسبب ارتفاع التغيرات التي طرأت على الدولار وبعض العملات الاخرى لذلك نقدم لكم اليوم كما عودناكم تقرير مفصل عن متوسط أسعار بورصة الذهب في مصر والسعودية.

بورصة الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24 جرام اليوم هو762.74 جنيه مصري أي 43.33دولار امريكي.

سعر الذهب عيار 22 جرام اليوم هو699.12 جنيه مصري أي 39.7دولار امريكي.

سعر الذهب عيار 21 جرام اليوم هو667.41 جنيه مصري أي 37.91دولار امريكي.

سعر الذهب عيار 18 جرام اليوم هو572 جنيه مصري أي32.5 دولار امريكي.

سعر جنيه الذهب اليوم هو 5,339 جنيه مصري أي303.30 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم هو 762,741 جنيه مصري أي43,328 دولار أمريكي.

بورصة الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24 جرام اليوم هو162.48 ريال سعودي أي43.33 دولار امريكي.

سعر الذهب عيار 22 جرام اليوم هو148.9 ريال سعودي أي39.7 دولار امريكي.

سعر الذهب عيار 21 جرام اليوم هو 142.17ريال سعودي أي 37.9دولار امريكي.

سعر الذهب عيار 18 جرام اليوم هو121.86 ريال سعودي32.5 أي دولار امريكي.

سعر جنيه الذهب اليوم هو1,137 ريال سعودي أي303.3 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم هو 162,476 ريال سعودي أي43,328 دولار أمريكي.

بورصة الذهب اليوم 20 / 2 / 2018

وصل اليوم عيار الذهب 24 جرام إلى 161.67 ريال سعودي.

كما وصل عيار 22 من الذهب السعودي إلى 148.20 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في الممكلة العربية السعودية 4/11/2020

ارتفع اليوم في الصباح سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بالرغم من أن المعدن الأصفر الثمين بدأ في مرحلة تراجع عالميًا إلا أن الأسعار في المملكة الخاصة بالذهب قد ارتفعت، حيث سجل جرام الذهب الأصفر اليوم في المملكة 229.80 ريال وذلك لعيار 24 من الذهب، وقد ارتفع اليوم أيضًا عيار الذهب 21 في المملكة العربية السعودية ليصبح سعر الجرام منه 201.7 ريال سعودي ويعتبر عيار الذهب 21 هو أكثر أنواع الذهب إقبالًا عليه وأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية.