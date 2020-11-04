الجلطة الدماغية… و فرص الشفاء

دوت الخليج – فريق التحرير : تعتبر الرياضة مهمة الى جانب التغذية السليمة، والحياة الصحية والابتعاد عن مسببات التوتر والقلق والأكل صحي، فكلها عوامل مهمة , وهناك عدةعوامل التي يمكن أن تساعد على الحد من خطر الإصابة بالجلطة أو من عودتها بعد الإصابة بها.ومنها الانتظام في العلاج وتناول أدوية سيولة الدم حسب الجرعة التي يحددها الطبيب، والانتظام في التحاليل الدورية، وعلاج أمراض عوامل الخطورة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام حتى ولو كان المشي لمدة نصف ساعة يومياً، لأنه يقلل من الكوليسترول منخفض الك ثافة وهو من أخطر العوامل المؤدية إلى الجلطة.

كما يجب الابتعاد عن التوترات والقلق وضبط الضغط، والاهتمام بالأكل الصحي والابتعاد عن الوجبات السريعة، والاهتمام بأكل الفاكهة واستعمال زيوت الأوميغا 3 في الطهو، مثل زيت الزيتون لأنها تحسن وتساعد على منع حدوث الجلطات وتحسن الذاكرة في الوقت نفسه.