جمعية مكافحة السرطان “تفاؤل” تكرم الإعلاميين المشاركين في حملة أكتوبر

الأحساء – أفراح العتيق

كرمت جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء “تفاؤل ” مساء الأثنين١٤٤٢/٣/١٧هـ في مقر الجمعية مجموعة من الإعلاميين والصحف الذين كان لهم المساهمة والمشاركة الفاعلة في تغطية فعالية حملة أكتوبر للتوعية بالسرطان، والتي شاركت بها الجمعية في خمس محطات توعوية بالتعاون مع الشؤون الصحية تحت شعار “الرحلة آمنة افحصي الأن “.

وفي كلمة للمدير التنفيذي الدكتور “فؤاد الجغيمان” اعرب فيها عن شكره للإعلاميين المساهمين في تغطية الحملة التوعوية وقال: بأن الإعلام هو الطريق الأول في إيصال رسالة الجمعية للمجتمع، وأشار إلى أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الخيري والإعلام في المجتمع وإن للإعلام دوراً كبيراً في تبصير الناس بالأنشطة الخيرية والاجتماعية.

وبعدها تم تكريم الإعلاميين بشهادة شكر وعرفان نظير ما قدموهم، وهم التالية أسمائهم:

الإعلامي عبدالله فريح الشمري

الإعلامي جاسم العبود

الإعلامي زهير الغزال

الإعلامي عبدالرحمن الحمادي

الإعلامي سامي العدساني

سفيرة “تفاؤل” الإعلامية حافظه الجوف

الإعلامية لطيفه احمد

الإعلامية علياء الناظري

الإعلامية أفراح العتيق

الإعلامية جواهر الصقر

الاعلامية حياة الربيع

المصورة جواهر صالح

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