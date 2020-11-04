أكثر 1730 رحلة توصيل أدوية بالأحساء .. و “تفاؤل” تكرم أبطال المبادرة

الأحساء – جاسم العبود

كرمت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” الداعمين والمتعاونين والمتطوعين في مبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية، مساء اليوم الأربعاء الرابع من شهر نوفمبر 2020 ، في حفل أقيم في مقر الجميعة، وذلك بحضور نائب مجلس إدارة الجمعية المهندس “أحمد بن عبدالله الجغيمان” ونائب مدير إدارة الطب المنزلي الأستاذ “عدنان البطيح”، وسط حضور محدود، وحرص الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ..

المبادرة أتت من حرص جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” للحد من انتشار فيروس كارونا، وذلك بتوفر خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية من المستشفيات إلى المستفيدين من مرضى الرعاية المنزلية الذين تنطبق عليهم المعايير، على مستوى محافظة الأحساء، بدعم من وقف الصندوق الصحي، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية ممثلة في الطب المنزلي (الرعاية الصحية المنزلية) وجمعية العيون الخيرية وجمعية العمران الخيرية، بالإضافة لمجموعة من المتطوعين، مما يسهم في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهاليهم ..

وأكد مدير جمعية مكافحة السرطان بالأحساء الدكتور “فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان” بأن خدمة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية هي خدمة مميزة تبدأ من تجهيز الأدوية واستلامها من المستشفيات وإيصالها إلى المستفيدين في محافظة الأحساء، وأضاف “الجغيمان” بأنه من خلال المبادرة تم تنفيذ (1730) رحلة من (6) مستشفيات ..

ومن جانب المرضى، لاقت هذا المبادرة ترحيباً واسعاً من المرضى وذويهم، وعبر البعض بأن هذه المبادرة رحمة من رب العالمين، حيث أن حالة بعض المرضى يصعب عليها الوصول للمستشفيات، وأكدوا بأن هذه المبادرة رفعت عن كاهلهم الكثير من المعاناة، ووفرت لهم رعاية صحية متكاملة وساعدتهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان الحد من انتشار فيروس كارونا ..