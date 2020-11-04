نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية لسنة 2020 1442 هــ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لاشك فيه أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة ألا وهو رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية وتقوم الحكومة السعودية بدور هام في خدمه المواطنين المغتربين والمقيمين داخل المملكة وتقوم بدورها جنبا إلي جنب مع وزارة التنمية الاجتماعية السعودية وتعد منصة أبشر أحد أهم وانشط المنصات الإلكترونية وأوسعها انتشارا داخل الخليج العربي عامه والمملكة العربية السعودية خاصه ويحتوي علي الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المنصة الإلكترونية ونتحاور اليوم عن موضوع الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة 1442 هجريا داخل المملكة العربية السعودية ويمكن أيضا الاستعلام عن صلاحيه الإقامة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وإدارة الجوازات عن طريق رقم الهوية أو تحقيق الشخصية الخاصة بالمواطن السعودي والمغتربين المقيمين داخل المملكة

من الضروري جدا أن يقوم الأشخاص الوافدين علي المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن صلاحيه الإقامة الخاصة بهم من حين إلي أخر حتي لا يتعرض الشخص الوافد علي المملكة للمسائله القانونية من قبل الجهات المعنية ويتوجب علية إذا انتهت صلاحية إقامته بسرعه الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتجديد الإقامة حتي لا يتعرض للجزاء عن طريق دفع غرامات تأخير وتكون بمبالغ باهظة لان الشخص الذي تتطبق عليه الغرامة يكون شخص مخالف لقانون المملكة وطبقا لضوابط ولوازم الشريعة الإسلامية

مراحل الاستعلام عن صلاحيه اقامة الوافدين

يقوم الشخص بالدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر يقوم الشخص بالدخول للموقع والنقر علي الخدمات عبر الإنترنت كتابة اسم الشخص رباعي ثم رقم الهاتف ثم الاستمرار بكتابه رقم المرور الخاص بالشخص ثم النقر علي زر الاستعلامات الإلكترونية ثم كتابه رقم الهوية أو تحقيق الشخصية الخاص بالشخص ثم كتابه رقم الهوية أو تحقيق الشخصية الخاص بالشخص ملئ استمارة بكافة البيانات والشروط اللازمة المطلوبة من الشخص المراد الاستعلام عنه ثم تقوم المنصة بتحميل كافة الاستعلامات الخاصة بالشخص المراد الاستعلام عن إقامته

تجديد الإقامة عن طريق الإنترنت إلكترونيا

يمكنك عزيزي المواطن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العدل وملئ استمارة بسيطة لتجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية الحبيبة :