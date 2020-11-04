نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء نظام الكفالة السعودية 2021 وبيان وزارة الموارد البشرية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من ضمن الأخبار الحديثة عن المملكة العربية السعودية والتي تهم الوافدين بها للعمل وأصحاب الأعمال هو إلغاء نظام الكفالة السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل 2021، وفق ما أكدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو مبادرة إلغاء الكفالة والتي جاءت تلك المبادرة لتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، ومن متابعة الخبر نقدم لكم كافة التفاصيل حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

إلغاء نظام الكفالة بالسعودية

كثير من الخدمات التي تقدم للمقيمين بالمملكة مثل قروض شخصية بدون كفيل، ومع بيان نظام الكفالة أو الكفيل، فهو نظام قانوني متبع في بعض دول الخليج، حيث يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل والتي كان لصاحب العمل السلطة على التنقل الوظيفي للعامل، وقد لاقى انتقاد كبير فنجد منظمة العفو الدولية قامت بانتقاده، وفي سياق ذلك فقد قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان في شهر نوفمبر 2020 عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي تُعد ضمن رؤية المملكة 2030، والتي بموجبها يتم إلغاء نظام الكفالة في السعودية.

إلغاء نظام الكفيل بالسعودية 2021

من الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 تجد خبر عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي بموجبها يتم إلغاء نظام الكفالة بالسعودية بداية من 14 مارس 2021 م وهو موعد تنفيذ تلك المبادرة، وتأتي من أهداف تلك المبادرة:

تعمل على بناء سوق العمل بشكل جاذب

تمكين وتنمية الكفاءات البشرية

تعمل المبادرة عن تسهيل خدمة التنقل بين الوظائف

تسهل آلية الدخول والخروج للعامل الوافد دون جعل الأمر متوقف على صاحب العمل

تتضمن المبادرة جميع العاملين بالمنشآت الخاصة

تضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية

الهدف من إلغاء الكفالة بالمملكة 1442

يهدف إلغاء الكفالة بالسعودية لخلق بيئة عمل يتم تحسينها ورفع كفائتها من خلال وضع برامج حماية للعامل وصاحب العمل، حيث يتم وضع برنامج حماية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وبرنامج توثيق عقود العمل إلكترونياً، بخلاف برنامج “ودي” والذي يعمل على رفع الوعي بالثقافة العمالية للحفاظ على الحقوق من خلال لجان التسوية.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

كما سبق وأكدنا أن المبادرة تقوم على تحسين العلاقة التعاقدين والعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل، من خلال الحفاظ على الحقوق لكل طرف بالعلاقة التعاقدية من العامل وصاحب العمل، حيث يتم إتاحة تنقل العامل من عمل لآخر عن طريق خدمة التنقل الوظيفي دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في ذلك أو تقييد العامل بالاستمرار في علاقة مرفوضة له، وهذا ما ينتظره ويحلم به الوافدين بالمملكة العربية السعودية من إلغاء نظام الكفالة بالسعودية 2021، وسيتم إتاحة الخدمات الخاصة بتلك المبادرة عن طريق منصة أبشر ومنصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.