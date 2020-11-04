نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح نظام عقود العمل الجديد “الكفيل” 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام عقود العمل الجديد بالسعودية أو نظام الكفيل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل ذلك النظام الجديد والذي يأتي ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لبرنامج التحول الوطني في المملكة وذلك لدعم رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبناء سوق عمل جاذب يهدف إلى تنمية المهارات والكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل بالسعودية، وسوف نتناول في تلك المقالة نظام عقود العمل الجديد والتي أطلق بالفعل وبشكل رسمي في المملكة العربية السعودية أو ما يعرف بنظام الكفيل.

تفاصيل نظام عقود العمل الجديد “الكفيل” بالسعودية:-

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في إطار أحد مبادرتها بشأن التحول الوطني والذي يهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية والتي تقدم ثلاث خدمات رئيسية هي :-

1- خدمة التنقل الوظيفي.

2- تطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

3- تشمل تلك المبادرة جميع العاملين الوافدين إلى المملكة للعمل في منشآت القطاع الخاص وفق ضوابط محددة تراعي حقوق الطرفين والعلاقة التعاقدية بينهما.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن نظام عقود العمل الجديد في المملكة سوف يدخل بالفعل حيز التنفيذ في ال14 مارس 2021 أي بعد نحو 4 أشهر.

وأضافت بأن تلك المبادرة تأتي من خلال سعي الوزارة إلى بناء سوق عمل جاذب ورفع كفاءة بيئة العمل، ولاستكمال جهود الوزارة في إطلاق عدد من البرامج والتي كان على رأسها برنامج حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، وبرنامج توثيق عقود العمل إلكترونية، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية.

كما أطلقت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضاًَ برنامج تسوية الخلافات العمالية “برنامج ودي” وبرنامج التأمين على حقوق العاملين، وغيرها من البرامج الأخرى التي تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل بالسعودية

مزايا نظام عقود العمل الجديد بالسعودية 1442:-

1- إتاحة خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد لعمل أخر بعد انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل.

2- تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان عقد العمل بشرط الالتزام بفترة الإشعار ووفق الضوابط المحددة.

3- السماح للعامل الوافد بالخروج والعودة والسفر خارج المملكة ويتم إشعار صاحب العمل إلكترونياً بذلك.

4- تمكن العامل الوافد من الخروج النهائي والمغادرة بعد انتهاء مدة عقل العمل مباشرة مع إشعاره إلكترونياً ودون الحصول على موافقته.