نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت في الأيام الماضية العديد من التقارير والاخبار حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية إلا أننا خلال هذا المقال سنحاول أن نقوم بتوضيح حقيقة هذا الموضوع الذي ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية، والتي قامت بنشر العديد من التقارير حيال هذا الموضوع.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرة جديدة وهي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال الوافدين وأصحاب الأعمال في المملكة بهدف جذب العديد من العاملين إلى سوق العمل في السعودية، وخلق التنافس في القطاع الخاص بين العاملين.

وسيتم دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية حيز التنفيذ بداية من يوم الرابع عشر من شهر مارس من العام 2021 ليكون بذلك قد تم إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية.

نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية

فقبل عدة أيام نشرت العديد من وسائل الاعلام تقارير تفيد بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ستقوم خلال الأيام القادمة بالاعلان بشكل رسمي عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، والذي تم بدء العمل به منذ حوالي سبعة عقود ماضية.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية

وبحسب بعض التقارير التي تم نشرها فإن صحيفة مال السعودية نشرت تقريراً نقلاً عن مصادر لها تقول بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستعلن عن مبادرة إلغاء نظام الكفالة في المملكة، وذلك من أجل أن يتم تحسين العلاقة التقاعدية بين كل من صحاب العمل، والعمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يفيد بأنه سيتم إلغاء نظام الكفالة بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية بعد أن تم العمل بهذا النظام لمدة سبعة عقود أي منذ نحو سبعين عاماً ماضية.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نشرت عبر الحساب الرسمي الخاص بالمتحدث الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه لن يتم إجراء أي تغييرات على العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة العربية السعودية، وأوضح المتحد الرسمي بالوزارة في التغريدة بأن وزارته تعمل على العديد من المبادرات من أجل تنظيم وتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وسيتم الاعلان عن ذلك في حال جاهزية هذه المبادرات.

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الوزارة تهيب بالجميع على ضرورة الحصول على المعلومات حيال هذه المواضيع من خلال المصادر الرسمية التابعة للوزارة من خلال موقعها الالكتروني، والحسابات الرسمية التابعة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.