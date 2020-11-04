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عمر شويل - جدة اسماء شركات تمويل شخصي في السعودية بدون كفيل اسماء شركات تمويل شخصي في السعودية بدون كفيل، يبحث عنها المواطنين بالسعودية حيث أنها تقوم بتقديم أحد الخدمات التمويلية التي حصلت على إقبال كبير لتلبية حاجات المواطنين التي يحتاجون إليها لإنشاء المشروعات أو لشراء مسكن للعيش به أو شراء سيارة، لذا يبحث معظمهم عن شركات تعمل على تقديم تمويل شخصي بدون كفيل لكي يستفيدوا من القروض والتمويلات الشخصية التي تقدمها لهم للحصول على مستوى معيشي أفضل، وسوف نستعرض لكم اليوم اسماء أهو شركات التمويل الشخصي بدون كفيل.

اسماء شركات تمويل شخصي في السعودية بدون كفيل وأهم مميزاتها

يوجد عدة شركات في السعودية يمكن للعملاء من خلالها الحصول على قروض شخصية بدون كفيل ومنها:

الشركة السعودية:

تعد واحدة من أبرز الشركات التي تعطي العملاء تمويلات شخصية بدون الحاجة لوجود كفيل، وهي عبارة عن مجموعة من التمويلات التي تساعدهم على شراء كل ما يحتاجون من سيارات أو منازل ولكن تضع الشركة بعض من الشروط الواجب الالتزام بها مثل:

لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة. لا يقل المرتب الشهري عن 10000 ريال سعودي. لا تقل فترة العمل عن 3 شهور.

كما تمتلك الشركة الكثير من المميزات فهي توافق على طلب التمويل بعد تقديمه بدقائق إذا كان المتقدم مستوفي كل الشروط، بالإضافة إلى انها تسمح بفترات سداد متنوعة تثل تقريباً إلى حوالي 60 شهر ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 500 ألف ريال سعودي.

البنك الأهلي السعودي:

من البنوك التي تخطو تجاه التوسع وإعطاء تمويلات شخصية بدون كفيل لكل من يعمل في اقطاع العام والخاص، ويمنح قرض التمويل بالتقسيط للمقيمين في السعودية، كما أنه يضم العاملين بالقطاع العام وكافة العاملين بالشركات المالية بالجهات المعتمدة وكذلك العاملين بالشركات العالمية والخاصة بالسوق المحلي السعودي، ويسمح الحصول على القرض بدون كفيل للعاملين بالشركات التي تمتلك قسم بالشركات التابعة للبنك الأهلي.

شركة مرابحة مرنة:

هي من ضمن الشركات التي تمنح المواطنين قروض وتمويلات شخصية بدون كفيل، ولكنها تقدم عدة شروط على المتقدمين توفيرها لقبول طلب التمويل وهي: