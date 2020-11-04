نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الغاء نظام الكفيل في السعودية بعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والخدمات الجديدة المقدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية والتي تستوجب رسمياً الغاء نظام الكفيل في السعودية والذي يعتبر ضمن قانون العمل السعودي حيث تعتبر من النتائج الأولى للمبادرة هي الغاء نظام الكفيل بالسعودية وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية والتي نستعرضها لكم، وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث تناولت العديد من الصحف الإخبارية خدمات المبادرة التي تسعى إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل أو المؤسسة والوافد، مما يؤدي إلى تحسين سوق العمل بالسعودية بشكل كبير.

خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تعمل المبادرة على الغاء نظام الكفيل وذلك لتقديمها للخدمات التالية:

خدمة التنقل الوظيفي: حيث يحق للعامل الوافد بعد انتهاء فترة العمل المحددة في العقد، أن ينتقل إلى وظيفة اخرى، دون موافقة جهة العمل التي كان يعمل لديها، مع الالتزام بفترة الإشعار المحددة في العقد بما لا يضر مع مصلحة العمل.

الخروج والعودة: تسمح المبادرة بخروج العامل والسفر وذلك بعد تقديم طلب إشعار لصاحب العمل الكترونياً، حيث تعتبر هذه الخدمة بمثابة إلغاء نظام الكفيل في السعودية حيث كان الأمر يستوجب اذن الكفيل.

خدمة الخروج النهائي: من خلال هذه الخدمة يستطيع العامل أن يغادر المملكة نهائي وذلك بعد انتهاء فترة العقد، مع تقديم طلب خروج نهائي إلى المؤسسة بإشعار إلكتروني، دون شرط موافقة جهة العمل، ويستطيع العامل أن يغادر المملكة العربية السعودية مع تحمله تبعات فسخ العقد.

موعد الغاء نظام الكفيل في السعودية

شهد الغاء نظام الكفيل في السعودية صدى واسع، وخاصة بعد إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، مع توفر كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ خدمات المبادرة الجديدة، حيث تتوفر منصة ابشر ومنصة “قوى” والتي يمكن للعامل تنفيذ هذه الإجراءات الخدمية في المبادرة، وهى تشمل كافة العاملين في القطاع الخاص السعودي، وأما عن موعد الغاء نظام الكفيل في السعودية فهي تدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021.

مميزات الغاء نظام الكفيل بالسعودية