نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة 1442 وخطوات الاستعلام عبر وزارة الخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المتواجدين بداخل أراضي السعودية بمعرفة تفاصيل الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة 1442 وخطوات الاستعلام عنها والشروط اللازمة من أجل زيارة أقاربهم لهم، حيث أنها من أهم الأمور التي تشغل بال المقيمين من كافة الجنسيات، وتتم تلك عبر وزارة الخارجية، من أجل استقدام الأسرة الأجنبية في حالة الزواج سواء الزوجة أو الابن أو الابنة أو الاستقدام الأسري لأهالي وأقارب المقيمين.

الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة 1442

وفرت المملكة خدمة الاستعلام عن الزيارة العائلية إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد دون الذهاب لأي مكان بالمملكة، ويمكن معرفة خطوات استقدام العائلة والزيارة العائلية عن طريق :

التوجه إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

الضغط على الاستعلام من الصفحة الرئيسية.

الضغط على طلب مقدم من وزارة الخارجية.

كتابة رقم الطلب والسجل.

كتابة رمز التحقق المرئي.

التأكد من كافة المعلومات والضغط على الاستعلام.

سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالمتقدم واذا تم الرد عليها بالموافقة أو الرفض للطلب دون أن يكون هناك أسباب للرفض.

خطوات تقديم طلب زيارة عائلية

يمكن تقديم طلب الزيارة العائلية لأقارب المقيمين بالمملكة إلكترونيًا وذلك من خلال:

الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

الضغط على خدمات الأفراد ومنها طلب زيارة عائلية، ويجب الحرص على كتابة البيانات واضحة وبشكل سليم من تاريخ الإقامة والانتهاء من التواجد بالمملكة وتاريخ انتهاء الهوية.

الضغط على التالي وتقديم الطلب.

كتابة البيانات الخاصة بالزوار ومراجعة كافة البيانات المدخلة وبعد الإنتهاء من كافة الخطوات السابقة والتأكد منها الضغط على حفظ.

متابعة طلب الزيارة العائلية

يمكن متابعة حالة القبول أو الرفض للزيارة العائلية عن طريق :

الدخول على منصة النفاذ الوطني الموحد بعد استلام كلمة مرور مؤقتة على الجوال وإدخالها بالشكل الصحيح.

الضغط على متابعة وطباعة الطلب والتوجه للغرف التجارية في المملكة لتوثيق الطلب والاستعلام عن نفس البيانات من منصة النفاذ الوطني أيضًا لمعرفة القبول أو الرفض في الوقت المحدد.

رابط الزيارة العائلية للمقيمين

أوضحت المملكة أن رابط الاستعلام عن الزيارة العائلية متوفر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من السهل أن يتم الدخول عليه، ومعرفة كافة التفاصيل والشروط دون الذهاب لأى جهة لتسجيل البيانات الخاصة بالمقيم وبيانات الزوار.