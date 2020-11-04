نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير استحقاق دعم حساب المواطن والأهلية وموعد إيداع الدفعة ال36 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة الـ 36 للمستفيدين من برنامج الدعم سيتم إيداعها في غضون خمسة أيام فقط من الآن، حيث أن الموعد الرسمي لحساب المواطن الشهري هو العاشر من كل شهر ميلادي، وقد كان ذلك من خلال حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول الكثير من الأسئلة من المستفيدين من حساب المواطن الدفعة الجديدة، وكذلك التسجيل في حساب المواطن، كما نوه حساب المواطن إلى أن الدعم يذهب إلى المستفيد من الأسرة، أي رب الأسرة حسب معايير استحقاق دعم حساب المواطن التي أطلقت في الفترة الأخيرة.

معايير استحقاق دعم حساب المواطن

ويمكن استحقاق دعم حساب المواطن في حال توافرت الشروط التالية:

أن يكون المتقدم لحساب المواطن سعودي الجنسية، ولكن يستثنى من هذا الشرط الزوج أو الزوجة الغير سعوديين.

كما أن حاملو بطاقات التنقل يمكنهم الاستحقاق في حساب المواطن.

يشترط الإقامة الدائمة داخل أراضي السعودية، ولا يقيم خارجها لمدة تزيد عن 90 يوم خلال العام الأخير.

كما أن المستفيد ينبغي ألا يكون منضم إلى أجد دور الإيواء التي تتبع الحكومة السعودية، وألا يكون مسجون على ذمة أي قضية.

يشترط أيضًا أن تكون بيانات المواطن متوافقة مع البيانات المُدخلة في البرنامج.

يتم حساب استحقاق الدعم بناءً على دخل الأسرة، وبناءً على عدد الأفراد، والأعمار في الأسرة أيضًا.

حاسبة الدعم التقديرية من حساب المواطن

وأكد برنامج حساب المواطن أنه في حالة الرغبة للتعرف على قيمة المستحقات المالية، أن يتم استخدام حاسبة الدعم المقدمة مجانًا من برنامج حساب المواطن، والتي تعتمد على بيانات المستفيدين، سواء الراتب، أو أفراد الأسرة، وغيرها من البيانات.

متى تعلن أهلية حساب المواطن

ولمن يسأل كم باقي على صرف حساب المواطن أو موعد صدور الأهلية لبرنامج حساب المواطن، نؤكد على أن البرنامج أطلق نتائج الأهلية للدفعة 36 ويمكن الاستعلام عنها من خلال تطبيق حساب المواطن أو من خلال موقع البرنامج الإلكتروني.

التسجيل في حساب المواطن

ويمكن الاستفادة من حساب المواطن في حال توافر معايير استحقاق دعم حساب المواطن وذلك من خلال التسجيل برنامج حساب المواطن إلكترونيًا، وإدخال البيانات كاملة، ورفع الأوراق المطلوبة أيضًا من خلال الموقع، وحينما يتم النظر في صحة البيانات، والنظر في الأوراق التي تم إرفاقها، سيتم الرد عليك.