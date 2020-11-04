حساب المواطن 36 الصرف والإيداع بالشروط الجديدة ورابط الإستعلام

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عمر شويل - جدة حساب المواطن 36 الصرف والإيداع بالشروط الجديدة، التى أكدت عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتى تغيرت من ان إلى اخر منذ بداية انطلاق برنامج دعم حساب المواطن فى ديسمبر 2017م، والذى كان الهدف منه منذ بداية الإنطلاق المساهمة فى مساعدة الاشد فقرا من البيوت السعودية، ومع مر السنوات بدأت عمليات التطوير فى برنامج حساب المواطن من حيث إرتفاع نسب المستفيدين من الدعم، بخلاف طرق الصرف والتطبيقات الإلكترونية، حيث بدأ فى عام 2019 بداية انطلاق تطبيق برنامج حساب المواطن على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ليكون مساهمه جديدة فى عمليات التطوير، ونحن بصدد حساب المواطن 36 الصرف والإيداع بالشروط والضوابط الجديدة التى نقوم بتقديمها إليكم من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني وذلك عبر الفقرات التالية.

حساب المواطن 36 الصرف والإيداع بالشروط الجديدة

تنتظر الأسر السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال الرابط التالي موعد إيداع الدفعة 36 من برنامج حساب المواطن وفقاً إلى العدالة التى تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القيام بها فى ضوابط صرف حساب المواطن والتى أكدت على أن يكون الصرف وفقاً إلى حجم الأسرة من خلال عدد الافراد المستفيدة بالإضافة إلى مقدار الدخل الشهري الذى يحصل عليه المواطن، وكذلك مقدار الدعم المالي الذي يتم الإستفادة منه من اى جهة أخرى، وجاءت شروط دعم حساب المواطن هى الجنسية والتى يجب أن تكون سعودية، وحاملي بطاقات التنقل، والزوجة التى تحمل جنسية غير سعودية ولكن متزوجة وانجبت من مواطن سعودي، كما يجب أن يكون المواطن مقيم بالمملكة ولا يغادرها مدة تزيد عن 90 يوم.

حساب المواطن 36 الأهداف والضوابط

يهدف برنامج حساب المواطن إلى 3 اهداف تكمن فى تخفيف الآثار المترتبة من الإصلاحات الاقتصادية التى تنوي الحكومة السعودية فى تنفيذها طبقا إلى العام المنتظر 2030م الذي يحقق للملكة الاستقلالية والنمو الاقتصادي وفقاً إلى المؤشرات التى حددتها المملكة، إعادة النظر فى توزيع الدعم المقدم من الجهات الحكومية المختلفة إلى المستفيدين وإعادة التقييم والتوجيه من جديد إلى الفئات المستحقة لدعم برنامج حساب المواطن والتى يمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط شروط دعم حساب المواطن 36.

طريقة التسجيل فى حساب المواطن

يسعي الملايين من المواطنين السعوديين التسجيل من جديد فى برنامج حساب المواطن وذلك بعد أن تم تعليق التسجيل منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يمكنك التعرف على طريقة التسجيل من خلال رابط التقديم فى حساب المواطن، حيث يعد دعم حساب المواطن من الأمور العاجلة التى لا تقبل فيها الإنتظار نظراً لحصول المستفيدين على دعم مالى قد يساعدهم في قضاء حوائجهم والتى تتمثل فى معظم الأسر السعودية فى تعليم الأبناء وشراء مستلزمات البيت وما شابه ذلك، كما يمكنك التعرف تفاصيل صرف الدعم لحساب المواطن والذي يتم تحديد الأسر المستحقة وفقا إلى الدخل الشهري وكذلك اعداد الأفراد المستفيدة.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 36

يتم صرف حساب المواطن الدفعة 36 فى صباح يوم الثلاثاء الذي يوافق 10 نوفمبر 2020، وذلك بعد أن صدر قرار خادم الحرمين بجعل موعد صرف الدعم فى هذا اليوم من كل شهر وحينما تحدث تغيرات فى موعد الصرف يكون بسبب واحد فقط هو أن يتوافق هذا اليوم مع العطلة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أنه أتاح إلى المواطنين السعوديين إضافة تابعين منذ بدأ تعليق إضافة مواطنين مواطنين جدد فى برنامج الدعم حساب المواطن، منذ الإنتهاء من إيداع مبالغ الدفعة الثامنة والعشرون.