نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 30 ضعف الراتب بفترة سداد 10 سنوات لجميع المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل الي 30 ضعف الراتب بفترة سداد 10 سنوات لجميع المواطنين، يعتبر مصرف الراجحي من أشهر المصارف الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وأيضاً في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يقدم خدمات بنكية وعروض مميزة لا مثيل لها وتختلف عن ما يقدمه أي بنك أخر داخل وخارج المملكة والأردن، فقد يقدم البنك للمواطنين الأردني تمويل شخصي فوري يصل الي 50 ألف دينار أردني وبفترة سداد مرنة ومريحة للعملاء حيث تصل الي 96 شهراً وأكثر أي يتم التسديد علي مدار 10 سنوات من أخذ التمويل حسب قيمة التمويل الذي تم الحصول عليه، فمن خلال موقعنا ” موقع ثقفني” نقدم لكم التفاصيل التي تهم العميل الأردني الراغب في الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي في المملكة الهاشمية الأردنية مع توضيح كافة الشروط والأحكام التي حددها البنك من أجل الحصول علي التمويل، كما نستدرج معكم زوار موقعنا أهم ما يميزه والمستندات المطلوبة. مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي في المملكة الهاشمية الأردنية أهم ما يميز التمويل أنه خاضع لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

يصل قيمة مبلغ التمويل الي 50000 دينار أردني، كما يصل الي 30 ضعف الراتب للعاملين بالقطاع العام و25 ضعف الراتب للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة الهاشمية الأردنية.

تمويل شخصي بدون كفيل.

يوفر البنك تأمين تكافلي في حالة العجز الدائم أو الوفاة.

يوفر البنك فترة سداد مريحة للعميل تصل الي 96 شهراً للعاملين بالقطاع العام و84 شهراً للعاملين بالقطاع الخاص.

يتميز ذلك التمويل عن غيره بأنه يوحد جميع الالتزامات في قسط شهري واحد. شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي يشترط ألا يقل الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام عن 300 دينار أردني، و 400 دينار أردني للعاملين في القطاع الخاص. يشترط ألا يقل مدة خدمة العمل عن 6 شهور للعاملين في القطاع العام والخاص أيضاً. ألا تقل مدة خدمة العمل للعسكرين عن 3 شهور، بالإضافة الي بعض الشروط الخاصة بالقطاع العسكري. يجب ألا يكون لديك أقساط يتم دفعها من أجل الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية. المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل من بنك الراجحي تقديم طلب تحويل الراتب الشهري. صورة إثبات هوية الأحوال الوطنية. كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور. قسائم أخر 6 شهور.

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