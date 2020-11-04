نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء نظام الكفالة بالمملكة ومبادرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقة التعاقدية بدءاً من عام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغاء نظام الكفالة بالمملكة مارس 2021: قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية اطلاق مبادرة جديدة، لالغاء نظام الكفالة الذي استمر قرابة ال 72 عام بالمملكة السعودية، حيث تسمى هذه المبادرة بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، حيث أن هذه المبادرة تحتوى على بعض من السياسات والضوابط التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

الغاء نظام الكفالة بالمملكة العربية السعودية مبادرة جديدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2021

حيث تعتمد هذه المبادرة على الغاء نظام الكفالة، وهو نظام يتيح عدة مزايا للعامل الوفد، وهي:

يمكن للوافد مغادرة المملكة دون الرجوع لصاحب العمل.

وفي نظام الغاء الكفالة في هذه المبادرة يكون بمثابة اقرار نظام عقد العمل بين العامل الوافد وصاحب العمل.

يمكن للعامل الوافد حرية تغيير وظيفته.

كما قال نائب الوزير للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الميزات والضوابط سيتم تطبيقها وتنفيذها بدايةً من 14 مارس 2021 العام المقبل.

تسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إلى الرفع لكفاءة سوق وبيئة العمل.

كما تعمل هذه المبادرة على المرونة والتنافس في بيئة العمل.

وتعمل المبادرة على تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل.

وسيتم توثيق العقد بين صاحب العمل والعامل الوافد من خلال خدمة توثيق العقود.

وأيضاً تتيح خدمة “التنقل الوظيفي” للعامل الوافد انتقاله لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الرجوع وعدم موافقة صاحب العمل.

وتحدد مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” ضوابط الانتقال اثناء العقد وسريانه ويشترط الالتزام بهذه الضوابط المحددة.

كما تتميز “خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد” الخروج من المملكة ولكن ذلك بعد تقديم طلب مع اشعار صاحب العمل الكتروني فقط.

وتتيح خدمة “الخروج النهائي للعامل الوافد” المغادرة بعد انتهاء عقد العمل مباشرة دون موافقة صاحب العمل، ولكن يقوم العامل باشعار صاحب العمل الكترونياً.

كما أنه في خدمة الخروج النهائي سيتحمل العامل الوافد جميع مايتبع فسخ العقد ويتحمله الوافد.

جميع الخدمات التي تطلقها الوزارة ستكون متاحةوعلى منصة “أبشر”، وأيضاً على منصة “قوى ” التابعة لوزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

حيث هذه المبادرة ستحقق أثار ايجابية للاقتصاد في مرونة سوق العمل.

وتم تطوير هذه المبادرة مع الاشتراك مع جهات ووزارات أخرى، مثل وزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، وجهات حكومية أخرى.

الغاء نظام الكفالة ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديدة بالمملكة

تعتبر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تكملة لباقي المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين ظروف بيئة العمل، وهذه المبادرات هي: