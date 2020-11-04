نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يتحدث عن إلغاء نظام الكفيل عن المقيمين بالمملكة نهائيا ويعلن للجميع موعد تنفيذ القرار رسمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ولي العهد السعودي، صرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة العربية السعودية تسعى لإتخاذ قرار إلغاء نظام الكفيل رسميا وذلك من خلال مشروع البطاقة الخضراء “الجرين كارد” “green card” التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، والتي من شأنها أن توفر للمقيمين بالمملكة فرص جيدة غير متوفرة في الوقت الحالي.

ولي العهد السعودي يتحدث عن إلغاء نظام الكفيل

فخلال مؤتمر صحفي عقدا في وقت سابق، كشف ولي العهد السعودي عن إتخاذ السعودية واحد من القرارات الهامة التي يعد من شأنها أن يتم إلغاء نظام الكفيل في السعودية ذلك من خلال الإعتماد على البطاقات الخضراء التي ستمنح لفئة معينه من المقيمين.

مميزات إلغاء نظام الكفيل وإعتماد البطاقة الخضراء “green card”

يسمح للمقيم بإستثمار أمواله داخل السعودية.

يمكن للمقيم شراء العقارات والشقق.

إعطار المقيم حقوقه مثل المواطن بإستثناء حصولة على الجنسية.

يسمح للمقيم بإستقدام عائلته بدون قيود.

يسمح للمقيم باستقدام العمالة المنزلية.

ولي العهد يعلن موعد إلغاء نظام الكفيل

كل تلك المميزات وأكثر من ذلك دفعت بالكثيرين للسؤال عن موعد تنفيذ قرار ولي العهد السعودي وإلغاء نظام الكفيل نهائيا، وذلك ما اوضحه الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم خلال الخمس سنوات القادمة وذلك بعد إطلاق البطاقات الخضراء “الجرين كارد السعودي”.

تحديث : شروط الحصول على 2017 green card

حصول الوافد على مستوي تعليمي مطلوب في السعودية ونادر.

القدرة على الأستثمار والتطوير داخل المملكة.

توفير أفكار علمية يمكن تنفذها داخل السعودية.

إمكانية لإنشاء مشاريع وتوظيف السعوديين فيها.

الجرين كارد السعودي ينتظر الوافدين الراغبين فى الاستثمار داخل السعودية تطبيق المشروع الجديد الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي “الأمير محمد بن سلمان” والذي عرف ببطاقات الجرين كارد، توفر للوافدين المطبق عليهم الشروط إمكانية للاستثمار داخل المملكة وذلك وفقاً لشروط موضوعة، يمكن من خلالها جلب الاموال والعمل بشكل حر مثل المواطن، ومن المفترض تطبيق المشروع خلال السنوات القليلة القادمة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً اليوم الأربعاء إلغاء نظام الكفيل بالسعودية رسمياً ليتم تطبيق القرار من أول مارس 2021 القادم، وأوضحت الوزارة أن بالقرار الجديد يستطيع الوافد التنقل من عمل لأخر بدون موافقة الكفيل، بالاضافة لاستخراج الأوراق الرسمية بدون الرجوع للكفيل، وأيضاً الخروج من المملكة والعودة إليها بدون موافقة الكفيل، وغيرها من الأمور الاخري التي ترتبط بأخذ أذن صاحب العمل.