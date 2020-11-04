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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد الاختبارات النهائية لعام 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية لعام 1442 من خلال التقويم العام الدراسي الحالي الذي وضعته، وهذا العام الذي يتم تطبيق فيه التعليم الإلكتروني عن طريق خلال منصة مدرستي.
التقويم العام الدارسي 1442
قامت الوزارة بوضع جدول التقويم العام الدارسي وتم الإعلان عن موعد الاختبارات النهائية لعام 1442 في نصف العام الدراسي الأول وتقييم العملية التعليمية، التي تتم بطريقة إلكترونية.
بالإضافة إلى التعرف على موعد إجازة نصف العام وبداية النصف الدراسي الثاني.
كما وضحت الوزارة أن تتم الاختبارات النهائية للفصل الدارسي الأول عن بعد بطريقة إلكترونية لأن المملكة قررت الدراسة أن تتم بشكل إلكتروني في العام الدراسي الحالي لما تمر به البلاد في هذه الفترة الأخيرة من فيروس كورونا.
موعد الاختبارات النهائية 1442
وقد تم تحديد موعد الاختبارات النهائية لعام 1442 كما جاء في التقويم الدراسي كالاتي
- اختبارات العام الدراسي الأول تبدأ في 5/5/1442 الموافق يوم 20 من شهر ديسمبر 2020
- تنتهي الاختبارات في العام الدارسي الأول يوم 30 ديسمبر 2020، الموافق 15/5/1442
- تبدأ إجازة نصف العام بعد انتهاء الاختبارات يوم 30 ديسمبر وتستمر لمدة 17 يوم.
- بعدها يبدأ نصف العام الدراسي الثاني يوم 4/6/1442.
- تبدأ اختبارات العام النهائية يوم 23 من شهر مايو 2021، والموافق بالتاريخ الهجري يوم 11/10/1442
حيث بدأ الدراسة في العام العام الحالي عن طريق اتباع النظام التعليم الإلكتروني من يوم 11 من شهر محرم وتم الإعلان عن استمرار الدراسة بشكل إلكتروني لمدة 7 أسابيع الأولى ثم تم الإعلان مرة أخرى عن استمرار الدراسة الإلكترونية حتى انتهاء العام الدراسي الأول.
وتم تحديد موعد اختبارات العام الدراسي الأول يوم 5/5/1442 وتستمر الامتحانات النهائية لمدة 10 أيام ثم تتم بطريقة إلكترونية أيضاً عن طريق آلية وضعتها وزارة التعليم السعودية والعمل عليها.
موعد الدارسة في الفصل الدراسي الثاني
من خلال التقويم الدراسي التي أعلنت عنها وزارة التعليم لمعرفة المواعيد نستنتج أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 4/6/1442هـ، والذي سيبدأ بعد مرور 17 يوم من إجازة نصف العام التي ستبدأ يوم 16/5/1442
وسيكون يوم العودة إلى الفصل الدراسي الثاني هو يوم الأحد، ولم يتم تحديد الآن حول الدارسة تكون عن بعد ( إلكتروني) أم لا.
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