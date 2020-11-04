نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم أبشر المجاني وكيفيه التسجيل في خدمات أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح نظام أبشر الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين ومنها توفير رقم أبشر المجاني، حيث يحرص على توفير وسائل التواصل مع المستفيدين لكي يتم حل المشاكل التي تواجههم عن طريق الرد على الاستفسارات.

ما هو رقم أبشر المجاني ؟

هو عبارة عن رقم موحد أطلقته منصة أبشر مجاني بدون أي رسوم على المكالمات، حيث يريد الكثير المستفيدين معرفة رقم أبشر المجاني، حيث من خلال استخدام هذا الرقم يمكن للاستعلام والاستفسار عن أي شيء من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الحكومية الإلكترونية أو الرغبة في حل المشاكل التي واجهها المستخدم في موقع أبشر الإلكتروني وهو رقم موحد لكل العملاء،والرقم هو: 920020405

خطوات التسجيل في أبشر

يريد الكثير من الناس التسجيل في أبشر لسهولة الوصول والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها المنصة، ويمكن التسجيل باتباع هذه الخطوات كالاتي

الدخول إلى موقع أبشر من خلال هذا الرابط https://www.absher.sa/portal/landing.html

الضغط على مستخدم جديد.

كتابة البيانات بشكل صحيح المطلوبة منك مع التأكيد عليها مثل رقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وغيرها من البيانات الأخرى.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ستصلك رمز إلى رقم الهاتف الذي تم تسجيله في الموقع.

بعد كتابة الرمز، قم تعيين اسم المستخدم وكلمة السر وعليك أن تحفظهم لتسجيل الدخول فيما بعد.

بعد أن تم إنشاء حساب المستخدم سيظهر لك نموذج قم طباعته وثم توقيعه.

قم بتسليم ملف التفعيل إلى أي أحد مراكز التفعيل القريبة منك لتفعيل الحساب الخاص بك في أبشر.

وإذا واجهت أي مشكلة في التسجيل في الموقع يمكنك استخدام والاتصال برقم أبشر المجاني للاستفسار عن أي شيء ومساعدتك في حل هذه المشكلة.

منصة أبشر

أبشر هي خدمة إلكترونية تم إطلاقها عن طريق وزارة الداخلية السعودية، التي تتيح للمواطنين والمقيمين بإجراء جميع المعاملات الحكومية عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى الإدارات الحكومية، حيث أن أبشر يربط بين جميع القطاعات الحكومية الالكترونية، ويقدم حوالي 160 خدمة إلكترونية طوال اليوم 24 ساعة.