نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين وشروط فسخ العقد وصلاحية الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتكلم اليوم أصدقائي الأعزاء عن موضوع هام وشيق جدا ألا وهو نص قانون العمل السعودي للوافدين الذي يقتضي بالتعامل و التنفيذ والتطبيق علي كل الوافدين المقيمين داخل دولتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية حيث يتمثل القانون ويتعامل مع الطبقات الكادحة من الشعب وكذلك الوافدين إلي المملكة العربية السعودية بشكل ثابت وعلي سنوات طويلة ومتعددة الأطراف وكذلك مختلف الأعمال ما إذا كانت العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكنك عزيزي الزائر عن الاستعلام عن سجل السفر قبل عمل أي شي من الأعمال التي يقوم بها المواطن او المقيم داخل المملكة العربية السعودية

الدخول علي الموقع الرسمي للمنصة من خلال زيارة موقع أبشر النقر علي أيقونة لوحة المعلومات ثم في النهاية الضغط علي جواز السفر وملئ كافة البيانات التي يطلبها

الاستعلام عن صلاحيه اقامة الوافدين

يقوم الشخص بالدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر يقوم الشخص بالدخول للموقع والنقر علي الخدمات (أيقونة ) كتابة اسم الشخص رباعي ثم رقم الهاتف ثم بعد ذلك الاستمرار بكتابه رقم المرور الخاص بالشخص ثم النقر علي زر الاستعلامات الإلكترونية ثم كتابه رقم الهوية أو تحقيق الشخصية الخاص بالشخص ملئ استمارة بكافة البيانات والشروط اللازمة المطلوبة من الشخص المراد الاستعلام عنه

شروط فسخ العقد في قانون العمل

إذا كان العامل في فترة التدريب ولم يتم تثبيته بعقد عمل لمدة لاتقل عن سنة

إذا صدر من العامل فعل غير أخلاقي وغير مهني

في حالة غياب العامل لمدة تزيد عن 20 يوم سنويًا دون إبداء أي أسباب أو إذا غاب عن العمل لمدة 10 أيام متتالية

إذا نقل العامل أسرار العمل للشركات المنافسة

إذا حقق أرباح بوسائل غير مشروعة اعتمد فيها على استغلال مهنته(الغش الوظيفي)

إذا أساء العامل إلى صاحب العمل أو العاملين في الإدارة واعتدى عليهم

إذا ثبت أن العامل حصل على الوظيفة بطريقة غير مشروعة أو غير أخلاقية

إذا صدر من العامل خطأ مهني بشكل متعمد نتج عنه تكبد الشركة أو المؤسسة خسائر مالية

في حالة عدم التزام العامل بتطبيق التعليمات المتفق والمنصوص عليها في عقد العمل أو التزامه بأوامر رؤساء العمل أو المديرين المباشرين

من الهام والضروري جدا أن يقوم الأشخاص الوافدين علي المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن صلاحيه الإقامة الخاصة بهم من حين إلي أخر حتي لا يتعرض الشخص الوافد علي المملكة للمسائله القانونية من قبل الجهات المعنية ويتوجب علية إذا انتهت صلاحية إقامته بسرعه الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتجديد الإقامة حتي لا يتعرض للجزاء عن طريق دفع غرامات تأخير وتكون بمبالغ باهظة لان الشخص الذي تتطبق عليه الغرامة يكون شخص مخالف لقانون المملكة العربية السعودية