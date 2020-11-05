نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض عبد اللطيف جميل الجديدة بالسعودية والخصم الجرئ على تويوتا كامري في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض عبد اللطيف جميل على السيارات، في هذا العرض يمكنك التمتع بالحصول على سيارتك الخاصة، عن طريق التمويل التمويل من عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لكل المتقدمين، شركة (عبد اللطيف جميل) المتحدة للتمويل، وذلك عبر شبكة فروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
كيفية الاستفادة من هذا عرض التأجير التمويلي
للاستفادة من هذا العرض والتمتع بمميزاته، فقط عليك اتباع الآتي:
بدون أي مصاريف إدارية، نحتسب فقط مقدمة أثنين من شهور الإيجار، ثم تقسيط الباقي على ستين شهر حسب العرض، وبدون الحصول على دفعة أولى، وبدون كفيل، وكافة التعاملات معتمدة من الهيئة الشرعية.
عروض عبداللطيف جميل على سيارات تويوتا كامري
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 GLE 4X2 2.5 PETROL سيدان 4Dr AUTOMATIC السعر(96,000)ريال سعودي. .
- سيارة تويوتا كامري 2020 GLE HEV 4X2 2.5 HYBRID سيدان 4Dr AUTOMATIC السعر( 101,100)ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 GRANDE HEV 4X2 2.5 HYBRID سيدان 4Dr ،Automatic السعر( 119,800)ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 GRANDE V6 4X2 3.5 PETROL سيدان 4Dr ،Automatic السعر(118,800) ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 LE 4X2 2.5 PETROL سيدان 4Dr AUTOMATIC السعر( 85,900)ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 LE HEV 4X2 2.5 HYBRID سيدان 4Dr ،Automatic السعر( 89,100)ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 LE STANDARD 4X2 2.5 PETROL سيدان 4Dr AUTOMATIC، السعر(83,800)ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 LUMIERE HEV 4X2 2.5 HYBRID سيدان 4Dr ،AUTOMATIC السعر( 127,200) ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 SE 4X2 2.5 PETROL سيدان 4Dr ،AUTOMATIC السعر( 98,600) ريال سعودي.
- سيارة تويوتا كامري موديل 2020 SE V6 4X2 3.5 PETROL سيدان 4Dr ،AUTOMATIC السعر( 108,200)ريال سعودي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض عبد اللطيف جميل الجديدة بالسعودية والخصم الجرئ على تويوتا كامري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.