نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد نتائج اختبار القدرات 1442.. نتائج قياس عبر رقم الهوية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلبة في جميع المدن السعودية صدور نتائج اختبار القدرات 1442 أو كما يعرف باسم اختبار القدرات العامة للجامعيين حيث تصل لنا العديد من الأسئلة حول مواعيد اختبار القدرات المحوسب ، وبعض الاسئلة الأخرى، ومن خلال تقريرنا نوضح جميع التفاصيل الخاصة بهذه الاختبارات، فضلا عن توفير رابط قياس النتائج برقم الهوية ، ومن جهة ثانية شارك الآلاف من الطلاب والطالبات في اختبارات الفترة الأولى والتي تديرها هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم السعودية يهتم الكثير من الطلبة بهذه الاختبارات بسبب أهميتها بالنسبة لكثير من الجامعات واعتمادها شرطا أساسيا للدخول في كلياتها.

مواعيد نتائج اختبار القدرات 1442 في السعودية

وكما ذكرنا فإن الآلاف من الطلبة قدموا اختبار القدرات العامة 1442 لهذه السنة وسط استمرار الأزمة الصحية في المملكة، ويعول الكثير من الطلبة على هذا الاختبار من أجل التسجيل في الجامعات و بداية المرحلة الجامعية وتختلف الشروط من كلية إلى أخرى منها من يطلب هذا الاختبار كشرط أساسي ومنها لا يطلبه، ولكن الأغلبية تشترط وجود درجة هذا الاختبار لكل طالب يرغب في الدخول والانضمام إليها، وينقسم هذا الاختبار إلى عدة أقسام أهمها الجزء اللفظي وكذلك الجزء الكمي.

معلومات عن اختبار القدرات في المملكة

يعتمد بشكل مباشر على قياس القدرة لدى المتقدم سواء كانت القدر التحليلية أو حتى الاستدلالية، ويقيس نسبة القابلية للتعلم عند الطالب، ويتم تقديمه حصرا باللغة العربية ولا تتدخل هيئة تقويم التعليم والتدريب بوضع وزن معين أو درجة من أجل قبول الطالب لدى الجامعة، وإنما يعود ذلك للجامعة نفسها ولكن في الغالب تكون النسبة ما بين 30% وحتى 40%، أما ما تبقى فإنه يتبع لنسبة الثانوية العامة واختبارات التحصيل في حال كان مشروطا، من جهة ثانية يشمل هذا الاختبار الخريجين من المرحلة الثانوية، والذين يريدون الاستمرار والانتقال للمرحلة الجامعية.

نبذه سريعة عن أقسام هذا الاختبار

يتكون كما ذكرنا من جزئين وهما اللغوي والرياضي ويأتيان على الشكل التالي:

أولا الجزء اللغوي:

يهدف هذا القسم إلى استيعاب المقروء: ينص على فهم النصوص وتحليلها والإجابة على مجموعة من الاسئلة مضّمنة داخل هذه النصوص. يهدف أيضا إلى إكمال الجمل: وتعتمد على النصوص القصيرة الناقصة ويختبر الطالب من خلالها على إتمام تكوين الجمل المفيدة. الخطأ السياقي: تعتمد هذه الاسئلة على فهم المعاني بشكل عام في الجمل، ومن ثم تحديد أحد الكلمات ليتناسب مدلولها مع المعنى العام للجملة التناظر اللفظي: وتربط أسئلته ما بين زوج كلمات مع بداية السؤال والعمل على قياسها ومعنى نظائرها في الاختيارات بحيث يكون أحدها يماثل ما جاء بداية السؤال الارتباط والاختلاف: وتكون الاسئلة هدفها إدراك العلاقة ما بين ثلاثة اختيارات والقيام بربطها مع بعضها، ومن ثم تحديد أحد الخيارات المختلفة عن الباقي، أو بمعنى أخر تمييز العلاقة ما بين هذه الخيارات واختيار الأكثر ارتباطا فيما بينها، والقيام بعدها بربط هذا الخيار مع سياق السؤال.

الجزء الكمي أو الرياضي: يحوي العديد من الاسئلة الخاصة بالقسم الرياضي في اختبار القدرات العامه وتأتي بالتناسب مع التخصص السابق في الثانوية العامة، والمقسم إلى قسمي العلمي والأدبي، ويعمل على التركيز على حل المسائل الرياضية والاستنتاج والقياس وتأتي الاسئلة ونسبتها على النحو التالي:

تأتي في المقدمة الاسئلة الحسابية بنسبة 36% وتأتي الاسئلة الهندسية بنسبة 18% بينما تأتي الاسئلة الإحصائية والتحليلية بنسبة 18% في حين أن اسئلة المقارنة تستحوذ على 18% وأخيرا الاسئلة الجبرية بنسبة 10% تجدر الإشارة إلى أن اختبارات الأدبي تحتوي أساسيات الحساب والتحليل والهندسة وتأتي بنسبة أقل في التخصصات العلمية.

انتهاء عملية اختبار القدرات العامة ورقي في فترته الأولى

انتهت اختبارات القدرات العامة ورقي للذكور والإناث من الفترة الأولى منتصف الشهر الماضي، وستكون المرحلة الثانية أو الفترة الثانية يوم 19 فبراير 2021 وتنتهي في السابع والعشرين من فبراير وبنفس الفترة بالنسبة للإناث، في حين انتهت الفترة الأولى من الاختبارات يوم العاشر من شهر أكتوبر الفائت 2020، يذكر أن اختبارات القدرات العامة المحوسب تكون متاحة طيلة أيام السنة.

رسميا توقيت نتيجة القدرات العامة 1442 هـ

أعلنت منذ قليل هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الموعد النهائي والرسمي لصدور نتائج اختبار القدرات العامه للسنة الهجرية الجديدة 1442، حيث سيكون الموعد الرسمي يوم الخميس القادم والموافق ليوم 13 نوفمبر 2020، وفي حال تم إصدار أي بيان إضافي سنقوم بإدراجه في هذه الصفحة، ماعليكم سوى تحديثها بشكل دوري لتتلقوا أحدث وآخر الأخبار بخصوص اختبارات القدرات العامة.

موعد نتيجة اختبار القدرات العامة 2020

لم تقم الهيئة بإصدار أي بيان حتى لحظة تحرير الخبر فيما يخص موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات ، ولكن تستغرق عملية تصحيح الأوراق من ثلاثة أسابيع وحتى شهر بحد أقصى، ما يعني أن النتائج أقتربت من الصدور بانتظار الإعلان الرسمي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفي حال صدور أي جديد سنقوم بذكره على موقعنا.

رابط قياس نتائج القدرات 1442

أصبح بإمكان كافة الطلبة الراغبين بالإطلاع على نتائجهم فور صدورها، تسجيل الدخول في موقع قياس الالكتروني ، حيث سيتم إصدار النتائج فيه أو من خلال تطبيق توكلنا المتوفر في المتاجر الالكترونية، وعلى صعيد متصل تصلنا اسئلة حول قيمة رسوم اختبار القدرات العامة الورقي والمحوسب، والتي تبلغ قيمتها على النحو التالي:

بالنسبة لاختبار القدرات العامة الورقي تبلغ قيمة رسوم التسجيل المبكر حوالي 100 ريال

التسجيل المتأخر للاختبار الورقي 150 ريال

إختبار القدرات المحوسب متاح طوال العام ورسومه 150 ريال سعودي.

عدد الفرص المتاحة من أجل الدخول في اختبارات القدرات العامة

تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب دخول الطالب خمسة مرات خلال ثلاثة سنوات على الأكثر، بحيث يمكن للطالب إجراء اختبار القدرات العامة المحوسب ثلاثه مرات على الأكثر، على أن يكون فقط باللغة العربية، ويمكن أيضا إجراء الاختبار 4 مرات باللغة الإنجليزية، على أن تكون خلال ثلاثة سنوات وفي أوقات متفرقة.