نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل وبلا راتب بفترة سداد 96 شهراً للمواطنين السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل وبلا راتب بفترة سداد 96 شهراً للمواطنين السعوديين؛ حيث يعبر بنك الراجحي من أشهر وأفخم البنوك الإسلامية المعروفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وخارجها أيضاً، حيث يقدم العديد من التمويلات المختلفة والمميزة لدي المواطنين السعوديين، كما يقدم العديد من التمويلات التي تخص الوافدين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات الشخصية التي تناسب كثير من الفئات في المجتمع السعودية وبشروط سهلة ميسرة، كما يقدم تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري، لذا فقد نقدم لكم زوار موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني الإخباري” تمويل من التمويل التي يقدمها بنك الراجحي مع توضيح الشروط التي حددها البنك من اجل الحصول علي التمويل. أنواع التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي: وهو تمويل يخص المواطن أو المقيم ويمكن أن يحصل علي أي فرد وفق شروط وضوابط معينة يحددها البنك. التمويل العقاري: تمويل له علاقة بالعقارات والشقق السكنية والأراضي، فقد يقدم البنك التمويل بضمان بهما. تمويل وطني: تموء للعملاء المقبلين علي التقاعد. الشروط اللازمة للحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمره عن 60 عاماً.

ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم عن 5 الآلاف ريال سعودي إذا كان عاملاً بالقطاع العام، ولا يقل عن 7400 ريال سعودي إذا كان عاملاً بالقطاع الخاص.

ألا يقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام، ولا عن ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص.

أن يقدم العميل تعهد بالسداد بشكل دوري ومنتظم.

يشترط تحويل الراتب الشهري الي بنك الراجحي.

ألا يقل الاستقطاع الشهري عن 33% من الراتب الشهري الخاص بالعميل. كيفية التقديم بطلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية أولاً، قم بالدخول الي الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي. الضغط علي طلب التمويل الشخصي. قم بتقديم الطلب. كتابة كافة البيانات بشكل صحيح. قم بإرسال الطلب، وانتظر حتي تتم مراجعة طلبك ويأتيك الرد بالرفض أو الموافقة في خلال 30 دقيقة.

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