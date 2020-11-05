نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن شهر ربيع الأول 1442 الدفعة 36 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن شهر ربيع الأول من العام الجاري 1442 هـ هو الأمر الذي يتطلع إليه جميع أبناء المملكة العربية السعودية المستفيدين من مساعدات النظام المالية؛ حيث يتم الإعلان عن موعد صرف الدفعات في كل شهر جديد، ومن ثم؛ يتمكن المستفيد من القيام بصرف الدفعات فورًا بعد إيداعها في الحساب البنكي خاصته، وفيما يلي؛ توضيح موعد صرف الدفعة رقم 36 لشهر نوفمبر.

موعد صرف حساب المواطن شهر ربيع الأول 1442 الدفعة 36

يتم البدء في إيداع دفعات حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، بشرط أن لا يُوافق هذا اليوم موعد اجازة رسمية في الدولة، وفيما يخص موعد صرف الدفعة لشهر نوفمبر 2020م فإنه سوف يُوافق يوم الثلاثاء، مما يُعني أن الدفعة سوف تصدر في موعدها الشهر وهو يوم اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

وسوف يُوافق ذلك بالتقويم الهجري اليوم الـ 24 من شهر ربيع الأول من العام الهجري 1442 هـ وهذا يُشير إلى أنه لن يتبقى على موعد صرف الدفعة إلا أيام قلائل، ويبدأ صرف الدفعة مباشرةً بعد الانتهاء من إيداع الدفعات.

شروط أهلية حساب المواطن الجديدة 1442

أشار القائمين على برنامج حساب المواطن الخاص بالمساعدات المالية لفئة مُحددة من الأفراد المستفيدين إلى مجموعة من الشروط الهامة التي يجب استيفائها لاستحقاق المساعدة، وهي:

أن يكون مواطن سعودي الجنسية أو مولود لأم سعودية.

أن تكون المملكة هي بلد المنشأ وأن يكون مُقيمًا بها بصفة دائمة، وأن لا يتغيب عنها لأكثر من 3 شهور متصلة.

لا بُد ان يكون قد بلغ سن الـ 35 حيث لا يتم صرف المساعدات من هم أصغر سنًا.

تقديم ما يُثبت أن الدخل الشهري للفرد لا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي.

عدم الاستفادة من أي وسائل الدعم والمساعدات الحكومية الأخرى.

أن لا يكون مُودعًا بالسجن أو دار إيواء.

عدم وجود ممتلكات خاصة أو مشاريع خاصة وسجات تجارية باسمه.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية 2021 – 1442

الكثير من المواطنين المستفيدين من حساب المواطن يرغبون في معرفة هل هم مؤهلين بالفعل للحصول على الدفعة المالية أم لا، ويُمكن التأكد من ذلك عبر الاستعلام من خلال الموقع الرسمي كما يلي: