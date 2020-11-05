لقاء ” الاتصال المؤسسي ” ضمن خطة برنامج التدريب الميداني لطلاب وطالبات قسم الإعلام من ” دوت الخليج “

دوت الخليج : تركي السليمي – المدينة المنورة

أقامت دوت الخليج بالشراكة المجتمعية مع جامعة طيبة لقاء ” الاتصال المؤسسي ” ضمن خطة برنامج التدريب الميداني

لطلاب وطالبات قسم الإعلام يوم الأربعاء 18-3 في تمام الساعة 9:15 مساء عبر منصة ” زوم ” قدمتها المدربة عزة الرحيلي دكتورة في إدارة الموارد البشرية , ويعتبر هذا اللقاء الخامس لخطة التدريب الميداني تحت تقديم ومتابعة من رئيس التحرير أ. عماد الصاعدي لإجراء الخطة التدريبية على أكمل وجه وتركز اللقاء على ذكر محاور أساسية منها مفهوم وأهمية وعناصر الاتصال المؤسسي , واختتمت د.عزة على ذكر أهم محورين وهي أهداف وأنواع الاتصال المؤسسي.

وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة عزه الرحيلي الثناء والشكر لـ دوت الخليج ومقدمة اللقاء على جهودهم المثمرة والمفيدة لـ طلبة الاتصال والاعلام في جامعة طيبة والجامعات الأخرى المشاركة .