دوت الخليج : تركي السليمي – المدينة المنورة
أقامت دوت الخليج بالشراكة المجتمعية مع جامعة طيبة لقاء ” الاتصال المؤسسي ” ضمن خطة برنامج التدريب الميداني
لطلاب وطالبات قسم الإعلام يوم الأربعاء 18-3 في تمام الساعة 9:15 مساء عبر منصة ” زوم ” قدمتها المدربة عزة الرحيلي دكتورة في إدارة الموارد البشرية , ويعتبر هذا اللقاء الخامس لخطة التدريب الميداني تحت تقديم ومتابعة من رئيس التحرير أ. عماد الصاعدي لإجراء الخطة التدريبية على أكمل وجه وتركز اللقاء على ذكر محاور أساسية منها مفهوم وأهمية وعناصر الاتصال المؤسسي , واختتمت د.عزة على ذكر أهم محورين وهي أهداف وأنواع الاتصال المؤسسي.
وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة عزه الرحيلي الثناء والشكر لـ دوت الخليج ومقدمة اللقاء على جهودهم المثمرة والمفيدة لـ طلبة الاتصال والاعلام في جامعة طيبة والجامعات الأخرى المشاركة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء ” الاتصال المؤسسي ” ضمن خطة برنامج التدريب الميداني لطلاب وطالبات قسم الإعلام من ” دوت الخليج “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.