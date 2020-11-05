دوت الخليج تقيم لقاءها التدريبي الخامس لطلاب وطالبات الإعلام

ضمن خطة برنامج التدريب الميداني لطلاب قسم الإعلام بجامعة طيبة

دوت الخليج – المدينة : تحرير :شذى عزي

انطلاقا من برنامجها التدريبي لطلاب وطالبات جامعة طيبة والجامعات الأخرى أقامت دوت الخليج لقاءها التدريبي الخامس عبر برنامج الإجتماعات التفاعلية (زووم)في يوم الأربعاء الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢ وكان من تقديم الأستاذ عماد الصاعدي رئيس تحرير دوت الخليج , وكان اللقاء التدريبي بعنوان “الإتصال المؤسسي” من تقديم الدكتورة والمدربة المعتمدة عزة الرحيلي ،ناقشت فيه مفهوم الإتصال المؤسسي و أهميته ،وأهم أهداف الإتصال المؤسسي ،وعناصره وأدواره،وأبرز أنواع الإتصال المؤسسي ، تخلل اللقاء مناقشات وأسئلة من الدكتورة عزة وإجابات من الطلاب والطالبات .

وتُعد صحيفة “دوت الخليج ” من الصحف الإلكترونية المهتمة بالتدريب الميداني للطلاب والطالبات ، تحت إشراف الأستاذة أوصاف الفارس مشرفة التدريب الميداني ،والتي وضعت بدورها خطة شاملة متكاملة مرنة للتدريب مناسبة لجميع الظروف .