“تشديد الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة لمواجهة فيروس كورونا”

دوت الخليج – المدينة : طلال العوفي أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على تويتر بأنه اعتباراً من اليوم الإثنين ١٤٤٢/٣/١٦ يجب على كل مواطن ومقيم في المدينة المنورة تحميل تطبيق توكلنا وإبراز ما يدل على حالته الصحية قبل دخوله لأي جهة حكومية أو منشأة خاصة ويأتي ذلك القرار تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة الفرد بعد الإرتفاع الملحوظ بأعداد المصابين في المدينة المنورة.

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