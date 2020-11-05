التعليم تعلن عن مسار التميز للابتعاث الخارجي

دوت الخليج – المدينة : طلال العوفي
أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥ عن مسارها الجديد “مسار التميز للابتعاث” ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وذلك في ٧٠ جامعة حول العالم ل٣٢ تخصص شامل و متنوع ما بين العلاقات العامة، والإعلام وعلوم الاتصال،والرياضة،والموارد البشرية،والأمن الوطني،وعلوم البحار،والعدالة الجنائية،والاقتصاد.ويهدف البرنامج لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة٢٠٣٠ ولتمكين الطلاب والطالبات السعوديين من الالتحاق بأفضل الجامعات لينافسوا عالميًا بإمكانياتهم وقدراتهم العلمية والبحثية.
الجدير بالذكر أن التقديم في مسار التميز للابتعاث مفتوح طوال العام بشروط محددة منها الحصول على قبول مباشر غير مشروط من الجامعات المحددة وللمزيد من المعلومات عن مسار التميز للابتعاث والتقديم عليه الدخول على منصة سفير.
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