نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح بنك التسليف خدمة جديدة يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، وتتمثل هذة الخدمة في إمكانية الاستعلام عن باقي أقساط القروض بشكل الكتروني، وجاءت هذة الخدمة في غاية الأهمية بسبب ما يمكن أن يترتب علي تأخير الأقساط علي المقترض من مخاطر، فسعى بنك التسليف إلى توسيع وتطوير التمويل الاجتماعي، كما انه ساهم أيضا في تسهيل وتسريع عملية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبعا للظروف التي تمر بها البلاد اعلن بنك التسليف عن هذة الخدمة الإلكترونية لخدمة المواطنين وهم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى البنك، لتجنب الازدحام وتوفيرا للوقت والمجهود .

طريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف

يجب اتباع عدة خطوات للاستعلام عن باقي أقساط القرض دون اللجوء إلى الذهاب علي البنك، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

أول خطوة وهى أن يقوم المستعلم بالدخول علي خدمة حسابي من الموقع الرسمي لبنك التسليف . قم بعمل حساب جديد في حال إذا كنت لا تمتلك حساب شخصي . في حال كنت تمتلك حساب شخصي قم بإدخال البيانات المطلوبة منك كرقم الهوية وكلمة السر الخاصة بحسابك الشخصي . تأكد انك قم بإدخال البيانات بشكل صحيح ثم انقر على أيقونة موافق . سوف تنقل إلى الصفحة التالية ويظهر لك فيها كافة معلوماتك الشخصية وتفاصيل القرض التى تتضمن تاريخ ونوع القرض وجميع الأقساط المتبقية . وأخيرا قم الضغط على زر الأقساط المتأخرة، وسوف يظهر لك جميع التفاصيل و ما تبقى إليك من قيمة السداد .

شروط بنك التسليف

هناك بعض الشروط لتي يجب توافرها عند المتقدم للحصول على أحد قروض بنك التسليف ومن هذه الشروط :

أن يكون المقترض للقرض سعودي الجنسية .

أن يكون عمر مقدم الطلب لا يقل عن 25 سنه وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

أن يكون لدي المقترض حد ادني من الدخل ألفان ريال سعودي.

لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل.

يجب ألا يكون المقترض مديناً للبنك بقرض آخر .

يلزم تسديد القرض بمدة لا تزيد عن 5 سنوات على أقساط شهرية، ويكون أول قسط بعد شهرين من تاريخ صرف القرض، إضافة إلى تقديم الضمانات والمستندات والوثائق المطلوبة الخاصة بالقرض .

إذا كان المتقدم بالطلب قد حصل على قرض سابق وقام بتسديده بالكامل فلا يستطيع الحصول على قرض آخر إلا بعد 36 شهر من تاريخ آخر قسط تم تسديده.

كيفية التواصل مع بنك التسليف

للتواصل مع بنك التسليف يستطيع المستعلم الاتصال على رقم 920008002 وتكون الخدمة متاحة على مدار أل 24 ساعة، كما يمكن أيضا زيارة الموقع الرسمي للبنك والذي يكون متوفر على مدار اليوم كاملا وطوال أيام الأسبوع،ويمكن للمقترض الذهاب إلى احد فروع البنك من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من 7.30 صباحا وحتي 2.30 مساءا .