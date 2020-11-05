استقبال أمير منطقة مكة المكرمة لسفير جمهورية أفغانستان وسفير جمهورية سنغافورة بمقر الإمارة بجدة

سلوى المري -جدة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة أحمد مجددي
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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