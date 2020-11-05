نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب راتب التقاعد والاستعلام عن الراتب بالسجل المدني في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة حساب راتب التقاعد بالسعودية والاستعلام عن الراتب من اكثر الأمور بحثاً على محرك البحث جوجل، حيث يريد المواطنين في المملكة العربية السعودية التعرف عن طريقة حساب راتب التقاعد المبكر، حيث أن الحكومة في السعودية قامت بتطبيق بعض من الإجراءات الداعمة لكل المتقاعدين بهدف تحسين حياتهم ومساعدتهم على التصدي للأحوال الاقتصادية ومواجهة مصاعب الحياة العديدة.
حساب راتب التقاعد المبكر
المقصود من راتب التقاعد هو المعاش الشهري الذي يحصل عليه الأشخاص المتقاعدين عن العمل قبل أن يبلغوا السن المطلوب للتقاعد، كما أن المؤسسة العامة للتقاعد قد وضعت شروط تنظيمية خاصة بمعاشات التقاعد المبكر، حيث يقف احتساب راتب التقاعد للموظف على عدة عوامل أهمها سن الموظف اذي تقدم للتقاعد، وعدد الاشتراكات التي تخص المواطن والمدفوعة خلال فترة خدمته المهنية، كما تؤثر تلك العوامل على عملية احتساب راتب التقاعد بصورة مباشرة.
طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر
هناك عدة خطوات وضعتها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ومنها:
- تتم عملية حساب راتب التقاعد بعد احتساب راتب الموظف بكل سنة عن طريق خدمته الوظيفية التي قد اشترك بها، وتحديد نسبتها ب 2.50% من الإجمالي.
- حيث أن يتم زيادة راتب التقاعد المبكر في حال كان المتقاعد يقوم بإعالة عدة أشخاص من أسرته، وتتم عملية احتساب الزيادة بحوالي 12% للشخص الأول، أما إذا كان هناك شخص ثاني يتم احتساب الزيادة للشخص الثاني 6%.
- لابد من أن يكون عدد الاشتراكات التي قام بها الموظف خلال خدمته 216 اشتراك بحد أدنى للرجل، أما النساء فيكون عدد الاشتراكات 180 اشتراك.
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