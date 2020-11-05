نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وأبرز شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المستفيدين من المساعدة المقطوعة المأخوذة من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن موعد صرف هذه المساعدة وذلك بسبب الظروف المادية للأسرة محدودة الدخل فى هذه الفترة بسبب دخول المدارس والحاجة إلى الأموال ولكن إلى الآن لم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي تعتبر هى المسؤولة عن اعلان موعد إيداع الأموال وصرفها بالبنوك المخصصة لإستلام المساعدة المقطوعة، وتعتبر المساعدة المقطوعة من أكبر المساهمات المالية التى تقدمها المملكة العربية السعودية سنوياً لمواطنيها من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وفئات معينة من المواطنين يمكنهم طلبها إذا توفرت فيهم كافة الشروط التى تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبعد القبول فى الحصول على المساعدة المقطوعة يتم تحديد موعد لصرفها ويختلف مبلغ الصرف من كل فرد الى اخر وذلك على حسب سوء الحالة المادية للأسرة المتقدمة.

شروط المساعدة المقطوعة

حتى تتمكن كمواطن سعودي من صرف المساعدات المقطوعة يجب أولاً أن تعرف ما هي شروط الحصول والتسجيل في مقطوعة الضمان الإجتماعي، ولقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط وهي:

بالنسبة لعمر المتقدم لا يجب أن يقل عن 35 عام.

لا يجوز أن يمتلك أي سجلات تجارية.

راتبه الشهري يجب أن يكون متوسط أو محدود.

وهذه ليست شروط تعجيزية بقدر ما هي شروط لفلترة هذا العدد الكبير من المواطنين المتقدمين للمساعدة المقطوعة.

موعد صرف المقطوعة

سنقوم بإيضاح الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة فور إعلان الوزارة عنه بشكل رسمي على موقعها الرسمي، ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع صرف الدفعة القادمة من المساعدة المقطوعة في القريب العاجل.