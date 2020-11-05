نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم نقل ملكية السيارة بالسعودية 2020 وطريقة نقلها بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم نقل ملكية السيارة بالسعودية يبحث عنها الكثيرون، حيث تفرض حكومة المملكة العربية السعودية رسوم خاصة بنقل ملكية السيارة بين المواطنين، وسنعرض لكم في هذه الفقرة رسوم نقل ملكية السيارة القانونية التي حددتها إدارة المرور في المملكة.

رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية

رسوم نقل ملكية السيارة بالسعودية في استطاعة معظم المواطنين، حيث حددت إدارة المرور بالسعودية هذه الرسوم بحيث تتناسب مع جميع المواطنين لتسهل الأمور علي جميع المواطنين، ورسوم نقل ملكية السيارة بالسعودية هي كالتالي:

رسوم نقل ملكية السيارة الخاصة هي 150 ريال سعودي.

الخاصة هي 150 ريال سعودي. رسوم نقل ملكية السيارة الخاصة بالنقل الخاص من شخص لآخر هي 150 ريال سعودي.

الخاصة بالنقل الخاص من شخص لآخر هي 150 ريال سعودي. رسوم نقل ملكية السيارة الخاصة بالاشغال العامة من شخص لآخر هي 150 ريال سعودي.

الخاصة بالاشغال العامة من شخص لآخر هي 150 ريال سعودي. رسوم نقل ملكية السيارة الصغيرة (حافلة صغيرة) من شخص لآخر هي 150 ريال سعودي.

الصغيرة (حافلة صغيرة) من شخص لآخر هي 150 ريال سعودي. رسوم نقل ملكية دراجة آلية من شخص لآخر هي 150 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية مركبة نقل عام من شخص لآخر هي 300 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية سيارات الأجرة من شخص الي آخر هي 300 ريال سعودي.

طريقة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر يبحث عنها الكثيرون، لذلك أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر لكي تسهل نقل ملكية السيارة علي المواطنين وهذا الأمر يوفر الوقت والمجهود علي المواطنين، وسنعرض لكم طريقة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر في هذه الفقرة.

طريقة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر

طريقة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر يبحث عنها الكثيرون، لذلك أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر لكي تسهل نقل ملكية السيارة بالسعودية علي المواطنين وهذا الأمر يوفر الوقت والمجهود علي المواطنين، وسنعرض لكم طريقة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر حيث يمكن للمواطنين نقل ملكية السيارة عن طريق موقع وزارة الداخلية أبشر والتي توفر إتمام الإجراءات بشكل إلكتروني دون الحاجة الي الذهاب إلي أي من فروع وزارة الداخلية، ويمكنك نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر عبر اتباع الخطوات التالية:

الذهاب الي منصة أبشر.

اختيار أفراد.

تسجيل الدخول إلي حسابك في أبشر عن طريق إدخال البيانات المطلوبة وإتباع الخطوات.

الضغط علي خدمات المركبات ثم اختيار خدمات.

نضغط علي مبايعة المركبات.

نضغط علي عرض المركبة للبيع.

ستظهر لك جميع السيارات المسجلة باسمك.

تختار السيارة التي تريد بيعها.

سيظر لك جميع بيانات السيارة عليك أن تتأكد منها.

تقوم بوضع سعر السيارة بالريال السعودي.

تقوم بتاكيد السعر.

تقوم بإدراج هوية المشتري.

إختيار التقويم الميلادي أو الهجري.

تقوم بإدخال تاريخ الميلاد بحسب التقويم الذي تم إختياره.

إدخال اسم البنك والايبان الخاصة بالبائع.

إدخال عنوان البائع كاملة.

الضغط علي متابعة.

عليك الموافقة علي الشروط والأحكام.

إختيار تأكيد.

بعد بيع السيارة إذا اردت شراء سيارة جديدة يمكنك شراء سيارة جديدة بالتقسيط ويجب عليك معرفة شروط تقسيط السيارات من المعارض قبل الشراء.

شروط نقل ملكية السيارة

قبل نقل ملكية السيارة بالسعودية يجب أن تتوافر فيك بعض الشروط مثل:

يجب أن يكون قد تم فحص السيارة بالفحص الدوري.

عدم وجود أي مخالفات مرتكبة علي البائع او علي المشتري.

يجب أن يكون التأمين الخاص بالسيارة ساري.

أن تكون الإقامة سارية الصلاحية.

يجب أن تكون الاستمارة سارية.

أن تكون رخصة القيادة سارية.

ملاحظه: شروط نقل ملكية السيارة بالسعودية للسعوديين لا تختلف عن الأجانب المقيمين في المملكة.

وفي النهاية أتمني أن أكون قد استفدتم من هذا المقال وقد عرفتم شروط نقل ملكية السيارة وطريقة نقل ملكية السيارة ورسوم نقل ملكية السيارة بالسعودية.