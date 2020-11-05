برنامج قرض منتج آهل ب60 ألف ريال بدون فوائد وكفيل من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة برنامج قرض منتج آهل بتمويل 60 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة حيث توفير ذلك التمويل لخدمة المواطنين السعوديين لرفع مستوي المعيشة لهم ومساعدتهم على ضغوط الحياة فعملت على توفير تمويل الأسرة لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة وتمويل كنف للنساء وتمويل الترميم لعمل ترميم للمنشأت وتم توفير ذلك من خلال منتج آهل بدون فوائد أو أرباح مالية وبدون موافقة الكفيل للقطاعات الحكومية وكما سهلت فترة السداد لمدة خمس سنوات على الأكثر لذلك يتم الحصول على التمويل وفقاً لضوابط وشروط محددة من البنك لابد من توفرها ويمكن التقديم على القرض عبر رابط التقديم على قروض آهل بدون الذهاب إلي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة برنامج قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمميزات التمويلية بأقساط مرنة وطويلة الأجل يتم التمويل لمدة 5 سنوات

تمويل منتج آهل الإسلامي بأحكام الشريعة الإسلامية

يعطي قرض بستون ألف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط

أمتاز بأنه تمويل بدون فوائد ورسوم

لا يحتاج التمويل إلى كفيل لكافة موظفين القطاعات الحكومية شروط برنامج قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية يلزم أن يكون المتقدم مواطن سعودي حامل للجنسية

الراتب المتوافق عليه يبدأ من 2000 ريال سعودي لقبول برنامج آهل

قرض آهل يبدأ من عمر 18 عام إلى 55 عام

يصل عمر المتقاعديين إلى 70 عام للمتقاعديين

التمويل المسموح بيه لا يتجاوز ستون ألف ريال سعودي

شرط أساسي للمتقدم عدم توفير مصادر تمويل أخري وعدم وجود قروض مستحقة

يلزم المواطن السعودي توفير الضمانات المطلوبة للحصول على القرض

فترة سداد مجدولة تصل إلى خمس سنوات بشرط الألتزام في سداد القرض

توفير كفيل غارم طبقاً لنموذج 105 المعترف بيه ماعدا القطاع الحكومي طريقة الحصول على قرض منتج آهل لتمويل الأسرة والترميم وكنف لدى بنك التنمية الاجتماعية التقديم على قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية عبر الإنترنت

الدخول على موقع منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

قم بأختيار طلب قرض الأسرة أو قرض كنف أو قرض الترميم ثم قم بطلب التقديم أونلاين

تعبئة البيانات المطلوبة قم بعد ذلك بحفظ وأرسال طلب قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

أخيراً سوف يظهر لكم الرد بعد توافق الشروط والأحكام لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة العربية السعودية

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