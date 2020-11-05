نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مخفضة خاصة بالعسكريين من اكسترا السعودية وتسهيلات في الدفع والتقسيط اذا توفرت الشروط التالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الاسبوعية للعسكريين في السعودية، وتتخصص شركة اكسترا في مجال التجزئة الإلكترونية الاستهلاكية، ويترأس مجلس إدارة الشركة الأستاذ/عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وتقدم الشركة بعض الشروط الخاصة للتسهيل والتقسيط للعسكريين ومنها: ألا يقل عمر المتقدم عن ٢٥ سنة،ولا يزيد عن ٥٠خمسة، ألا يقل الدخل الشهري عن ٨٠٠٠ ريال سعودي، ولا تقل مدة خدمته كموظف عن ٣ شهور. عرض التخفيض على الأجهزة الكهربائية للعسكريين كالاس برو ثلاجة، سعة ١٤.٤ قدم، تبريد، بخار، أبيض، سعر الجهاز(١٢٩٩)ريال سعودي.

إل جي مجفف ملابس، سعة ٩كيلو، فضي، سعر الجهاز(٤١٩٩)ريال سعودي.

كاندي، غسالة الصحون، ١٣أماكن تخزين، ٩برامج، أستيل، سعر الجهاز(١٤٩٩)ريال سعودي.

إل جي نشّافة، سعة ٧كيلو، نظام المكثف، ٩برامج، فضي، سعر الجهاز(٢٩٩٩)ريال سعودي.

إل جي ثلاجة باب جانب، سعة٢٢.١ قدم، أبيض، سعر الجهاز(٤٥٩٩)ريال سعودي.

بيكو، نشافة ملابس، سعة ٩كيلو، أبيض، سعر الجهاز(١٦٤٩)ريال سعودي.

هايسينس فريزر عمودي، سعة ٩ قدم، فضي، سعر الجهاز(٢١٢٩)ريال سعودي. عروض التوفير الخاصة بالعسكريين على المكيفات جري مكيف جداري، ١٧٨٠٠وحدة، حار وبارد، واي فاي، سعر الجهاز(٢٢٤٩)ريال سعودي.

هاير مكيف جداري، ٢٧٤٠٠وحدة، توزيع هواء في أربع إتجاهات، حار وبارد، سعر الجهاز(٣١٩٩)ريال سعودي.

جنرال مكيف جداري، ٣٤٢٠٠ وحدة، تبريد، سعر الجهاز(٧٩٩٩)ريال سعودي.

جنرال مكيف جداري، ١٩٠٠٠ وحدة، حار وبارد، سعر الجهاز (٤١٩٩)ريال سعودي.

جنرال مكيف جداري، ١٩٦٠٠وحدة، بارد، سعر الجهاز (٣٨٤٩)ريال سعودي. عروض العسكريين من اكسترا السعودية على الكاميرات كانون، إي أو إس، ٢٠٠٠دي، كاميرا ٢٤ميجا بكسيل أسود، سعر الجهاز(١٢٧٥)ريال سعودي.

كانون ،كاميرا إكس١٨٥فضي، ٢٠ميجا بكسيل، زووم بصري ٨، تصوير بدقة عالية،معالج ديجك ٤، سعر الجهاز(٥٥٩)ريال سعودي.

كاميرا كانون، ٢٥٠دي، مع ٢٤ ميجا بكسيل عالية الدقة بسرعة غالق ١/٤٠٠٠ ديجك، ٨أيزو ١٠٠إلى ٢٥٦٠٠، سعر الجهاز(٢٨٤٩)ريال سعودي.

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