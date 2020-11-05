نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سوبر ماركت اكسترا السعودية للأطباء وخصومات مع تنزيلات خاصة اكراما لمجهوداتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الخصم الاسبوعية من اكسترا للأطباء، تستطيع أن تتصفح لأفضل العروض والأسعار، لمختلف المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية منها و الكهربائية في السعودية لدى اكسترا، كما يمكنك الطلب من الموقع الخاص بالشركة أو إختيار خدمة التوصيل المجاني، أو الاستلام من خلال المعرض. عرض التنزيل على الأجهزة اللوحية الخاصة بالأطباء أبل آيباد ميني، ذاكرة داخلية ٦٤جيجابايت، شاشة ٧.٩بوصة، واي فاي، فضي، سعر الجهاز(١٦٩٩)ريال سعودي.

هواوي ميت باد برو، شاشة ١٠.٨بوصة، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية٢٥٦جبجابيت، رمادي، سعر الجهاز(٢٣٤٩)ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي تاب إيه، شاشة ٨بوصة، الجيل الرابع، واي فاي، ذاكرة داخلية ٣٢جيجابيت، أسود، سعر الجهاز (٥٦٩)ريال سعودي.

أبل آيباد ميني، ذاكرة داخلية ٦٤جيجابايت، شاشة ٧. ٩بوصة، واي فاي، ذهبي، سعر الجهاز (١٦٩٩)ريال سعودي.

هواوي ميت بات برو، شاشة ١٠.٨بوصة، واي فاي،ذاكرة داخلية ١٢٨جيجابيت، رمادي، سعر الجهاز (١٩٧٩)ريال سعودي.

سامسونج تاب إيه، شاشة ١٠.١بوصة، الجيل الرابع، واي فاي، ذاكرة داخلية ٣٢جيجابيت، ذهبي، سعر الجهاز(٨٢٥)ريال سعودي. عروض الطابعات لخاطر الأطباء اتش بي، طابعة الكل في واحد، رمادي، أبيض، سعر الجهاز (٦٤٩)ريال سعودي.

كانون بيكسيما، ثلاثة في واحد، طابعة حبر، أسود، سعر الجهاز (٩٩)ريال سعودي.

طابعة أبسون ٣١٥٠، إيكو تانك متعددة الوظائف، سعر الجهاز (٥٢٩)ريال سعودي.

إبسون ال٣١١١، طابعة، ماسح ضوئي، ناسِخ، أسود، سعر الجهاز (٤٢٩)ريال سعودي.

كانون بيكسيما، طابعة لاسلكية الكل في واحد، طابعة، نسخ، ماسح ضوئي، سعر الجهاز (١٦٥)ريال سعودي.

اتش بي، طابعة الكل في واحد ٣٨٣٥، طابعة، نسخ، ماسح ضوئي، فاكس لاسلكي، سعر الجهاز (٢٤٩)ريال سعودي. عروض الخصم على كراسي الاسترخاء أريكة مع عجلات، رمادي داكن، سعر الجهاز (٦٩٩)ريال سعودي.

هوميز، كرسي استرخاء، قماش لينِين، رمادي داكن، سعر الكرسي(٤٩٩)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض سوبر ماركت اكسترا السعودية للأطباء وخصومات مع تنزيلات خاصة اكراما لمجهوداتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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