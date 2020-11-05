إجراء 22 عملية قسطرة في مركز القلب في الباحة

دوت الخليج – واس : أجرى مركز القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة 22 عملية قسطرة وذلك خلال أول أسبوع من افتتاحه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم الأربعاء الماضي.

وقام المركز بعمل 12 عملية قسطرة تشخيصية و 10 عمليات قسطرة تداخلية جميعها نجحت ولله الحمد ، كما تم تنويم 7 حالات في قسم العناية القلبية، غادر منها 5 حالات بصحة وسلامة وحالتين مازالت تتلقى العلاج وتحظى بالرعاية الطبية المناسبة.

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