إقلاع أكثر من 1200 شخص عن التدخين في عسير

دوت الخليج – أبها : أوضحت “صحة عسير” أن أكثر من 1200 مراجع نجحوا في الأقلاع عن التدخين وذلك خلال 10 أشهر من هذا العام 2020م .

وبينت أن 37 عيادة موزعة على عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات في المنطقة تُقدم خدماتها لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، فيما بلغ عدد المسجلين إلكترونياً 2863 شخصا.

يذكر أن عيادات مكافحة التدخين تُقدم خدماتها العلاجية والتثقيفية للمستفيدين بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى حث الراغبين في الإقلاع عن التدخين لحجز مواعيدهم والاستفادة من خدمات عيادة المساعدة في الإقلاع عن التدخين وذلك عبر الاتصال على الرقم 937 أو تطبيق ” موعد ” .

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