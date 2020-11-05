طريقة الإستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة قياس 1442ه‍ برقم الهوية

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عمر شويل - جدة أوضح قياس طريقة الإستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة برقم الهوية عبر إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تقوم التعليم والتدريب للعام الدراسي 1442ه، حيث قد أعلنت المركز الوطني للقياس مؤخراً موعد الإختبارات للطلاب والطالبات فى منتصف شهر صفر 1442ه الذي يوافق يوم الخامس عشر، فيما استمر موعد الاختبارات حتى نهاية يوم الثالث والعشرين من شهر صفر 1442ه، وانتهت الإختبارات وفقا إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الوقاية من المرض الجديد فيروس كورونا.
طريقة الإستعلام عن نتائج القدرات العامة برقم الهوية 1442ه
يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية.
- القيام بإختيار ملف الطلاب.
- الضغط على أيقونة النتائج.
- القيام بتحديد نوع الإختبار.
- النقر على أيقونة بحث.
- بعدها إتباع هذه الخطوات ستظهر أمامك قائمة بكافة النتائج.
رابط نتائج اختبارات القدرات العامة قياس 1442ه
نظراً إلى تزايد عمليات البحث المستمر منذ صباح اليوم على رابط موقع نتائج اختبارات القدرات العامة قياس والذي يمكنك الإطلاع عليه عبر التالي e-services.qiyas.sa ونظرا الضغط الشديد على الموقع الإلكتروني والذى قد يتسبب فى عدم المقدرة بسهولة الدخول إلى النتيجة، نوجه عناية الطلاب والطالبات الاعزاء أننا نسعي جاهدين إلى خدمتكم لذا من يجب صعوبة فى التعرف على النتيجة، يمكنه كتب الرقم فى التعليقات ونحن بدورنا سنساعدكم فى التعرف على النتيجة.
طريقة إستعادة كلمة المرور برقم الهاتف
بعد التعرف على نتيجة الإختبارات العامة للقدرات يمكنك التعرف على آلية استرجاع كلمة المرور برقم الهاتف وفقاً إلى بعض الإجراءات البسيطة والتى جاءت كالتالي:
- الدخول إلى المركز الوطني للقياس عبر موقعة الإلكتروني.
- النقر على جملة”هل نسيت كلمة السر”.
- تسجيل رقم السجل المدني.
- تخطى سؤال هل انت انسان آلي.
- الضغط على كلمة استمرار أو متابعة.
- يمكنك الآن الإختيار ما بين الطرق المناسبة لاسترجاع كلمة المرور، ما بين رقم الجوال او ما بين البريد الإلكتروني.
- التحقق جيداً من الرمز المرسل عبر الهاتف.
- تسجيل كلمة المرور الجديدة.
- إعادة تسجيل كلمة المرور من جديد.
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