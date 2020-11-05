نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع قياس استعلام نتائج اختبار القدرات العامة 1442 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالاعلان عن إتاحتها للطلاب من أجل الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات 1442 برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال موقع قياس الالكتروني التابع للهيئة الوطنية للقياس، حيث بدأ الطلاب وذويهم في البحث عن كيفية الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة 1442 الورقية.

نتائج اختبار القدرات الورقية

وقد زادت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عمليات البحث والاستعلام عن رابط موقع قياس من أجل الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة 1442 الورقية للبنين والبنات، حيث كان قد تقدم الآلاف من طلاب الثانوية العامة لاختبار القدرات الورقية، والتي سيتم ظهورها خلال الساعات القادمة بمشئية الله تعالى.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

وفي وقت سابق قد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالاعلان عن تحديد موعد الفترة الأولى لاختبار القدرات العامة بداية من يوم 15 صفر من العام الهجري الحالي 1442، واستمرت حتى يوم الثالث عشر من الشهر نفسه، وقد تمت اختبارات القدرات العامة لكافة الطلاب المتقدمين، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية في الحفاظ على صحة الطلاب والمواطنين من الإصابة أو انتشار وباء كورونا، ولم يتم حدوث أي مشكلة أو إصابات بين الطلاب المتقدمين للاختبارات.

اختبار القدرات 1442

ومن المعروف أن اختبار القدرات يتم إجرائها لخريجي الثانوية العامة بالإضافة إلى اختبار التحصيلي وذلك خلال آخر عامين من المرحلة الثانوية العامة، حيث يتم معرفة قدرة الطالب خلال هذه الفترة الاستيعابية ويتم إجرائها في المواد التي يدرسها الطلاب في خلال المرحلة الثانوية العامة، كما أن اختبار القدرات تساعد الطلاب في أن يكونوا مؤهلين للدخول إلى الجامعات في المملكة العربية السعودية.

موقع قياس استعلام نتائج اختبار القدرات 1442

ومن أجل الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات 1442 الورقية فكل ماعليكم هو القيام بزيارة موقع قياس على الانترنت من خلال زيارة e-services.qiyas.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

وبعد أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول بنجاح إلى موقع قياس يقوم بالدخول إلى ملف الطالب، ومن ثم الضغط على أيقونة النتائج، ومن ثم يقوم بتحديد نوع الاختبار وهو اختبار القدرات، قبل أن يقوم بالضغط على زر بحث ليتم ظهور نتائج اختبار القدرات الورقية في الحال.