نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على أهل قرض وطريقة الحصول من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية يقدم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة للغاية من المواطنين السعوديين، وسوف تساعدهم في كافة أمور حياتهم المادية كما تقدم بعض برامج الدعم المالي، وهؤلاء هم ذوي الدخل المنخفض، ولذلك يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

بالإضافة إلى ذلك أن البنك استخدام أداة تفاعلية تمكنك من تحديد التمويل المناسب للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك يتم الإعلان عن الجهات المسؤولة عن شروط قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، وفى الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع وزادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة حول خطوات التقديم في بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية قرض أهل من قبل بنك التنمية الاجتماعية، من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكن جميع التفاصيل الخاصة شروط قرض أهل، وطريقة التقديم على القرض، وتم الإعلان عن قرض أهل يعد من أحد منتجات التمويل الاجتماعي، وهذا القرض لعدد من الفئات والمجموعات مثل :

المطلقات

الأرامل

المتقاعدين

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من أهل قرض مساندة الأسر ذات الدخل المنخفض بالمملكة العربية السعودية، وقد يصل حجم القرض إلى 60 ألف ريال سعودي، ولكن يمكن الزيادة في بعض الحالات، ويميز قرض أهل بنك التنمية الاجتماعية، أن يتم بدون دفع أي رسوم أو فوائد، ولكن يجب على المستفيدين أن يقوم بسداد هذا القرض خلال 5 سنوات على التوالي.

شروط الحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية :

يجب على المستفيد أن يكون مسجلاََ لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يجب على أن يمضي على مدة التسجيل سنتين. يجب على المستفيد تقديم كفالة نموذج 105 الموجود في موقع البنك. يجب أن يكون المستفيد لا يزيد الدخل الشهري عن 10 الآف ريال سعودي.

طريقة الحصول على أهل قرض من بنك التنمية الاجتماعية :