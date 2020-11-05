نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار إلغاء نظام الكفيل.. السعودية تكشف مميزات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وموعد إطلاقها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية قانون إلغاء الكفيل، واستبدلته بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهذه المبادرة تكون بين الوافدين إلى أراضي المملكة وصاحب العمل، وتتضمن عدة سياسات وضوابط تحدد العلاقة بين الطرفين، وتلك المبادرة تكون بمثابة البديل لنظام الكفالة الذي تتبعه المملكة منذ أكثر من اثنان وسبعون سنة، وبهذه المبادرة سيحصل الوافد على حريته في استبدال الوظيفة وتغييرها ويكون له الحق في مغادرة البلاد دون أن يأخذ الإذن من الكفيل بالمغادرة، ونتعرف معاً فيما يلي على كافة التفاصيل المتعلقة بنظام إلغاء الكفيل والمبادرة الجديدة.

قانون إلغاء الكفيل في المملكة العربية السعودية ومميزاته

نظام الكفيل نظام مطبق داخل المملكة وهو تحديد العلاقة بين صاحب العمل وبين العامل الوافد الذي يكفله، ويكون الكفيل هو المتحكم في جميع التصرفات التي يقوم بها العامل، مثل انتقال العامل من عمل إلى عمل آخر أو إتمام إجراءات حكومية أو السفر، وغيرهم من الإجراءات المختلفة التي يشترط فيها الحصول على موافقة من الكفيل لإتمام هذه الأمور، واستمر هذا النظام منذ أن أطلقته المملكة من 72 عاماً وحتى وقتنا هذا وإعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

ما هي مميزات إلغاء الكفالة؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مميزات إلغاء الكفالة وتحويلها لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف الوافد، وجاءت هذه المميزات في النقاط التالية:

يحق للعامل الوافد انتقاله إلى عمل آخر أثناء مدة سريان العمل ولكن يشترط إبلاغ صاحب العمل الحالي بهذا القرار بمدة كافية. تحسين وتطوير العلاقات بين العامل وصاحب العمل والالتزام بالقواعد والبنود المقررة في العقد المبرم. حرية انتقال العامل من وظيفة إلى أخرى بعد انتهاء مدة العقد دون حاجته إلى موافقة من الكفيل. يحق للعامل الخروج من البلاد بشكل نهائي بعد انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى رجوعه للكفيل. تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءة للعمل في أراضي المملكة العربية السعودية بشكل عام. يستطيع العامل إصدار تأشيرة ذهاب وعودة بكل سهولة دون حاجته إلى موافقة من الكفيل، وسوف يتم إشعاره باستخراج العامل لتلك التأشيرة دون امتلاكه الحق في الرفض.

متى موعد إلغاء نظام الكفالة؟

سوف يتم إلغاء نظام الكفالة داخل المملكة مباشرة بعد تفعيل نظام مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ويبدأ العمل بهذا القرار في يوم 14 مارس لعام 2021 والذي يوافقه 1 شعبان 1442هـ.